Binance kurucusu Changpeng Zhao şokta: Ömür boyu menedildi

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Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng "CZ" Zhao, Binance'in yönetiminden ömür boyu uzaklaştırıldı. Şirketteki çoğunluk hissesini elinde tutan CZ'nin Binance ve kripto para piyasalarına etkisi merak ediliyor.

CZ'nin Binance Üzerindeki Güçlü Etkisi Sürüyor

Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, kısaca CZ olarak tanınan iş insanı, şirket yönetiminden ömür boyu menedildi.Bu karara rağmen CZ, elinde bulundurduğu çoğunluk hissesi sayesinde şirket üzerindeki etkisini korumaya devam edecek.

Geçtiğimiz Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma sonucunda, CZ'nin Binance'i "yönetmesi ve işletmesi" yasaklandı. Bu karar, anlaşmanın yorumlanması konusunda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Binance'in yeni CEO'su Richard Teng, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın gerçekten de ömür boyu süreceğini teyit etti. Teng ayrıca, CZ'nin 29 Eylül'de ceza süresini tamamladıktan sonra hangi faaliyetlerde bulunabileceğine dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak CZ'nin sadece üç yıllığına menedildiği ortaya atılmıştı. Sonrasında bu bilginin, ABD Adalet Bakanlığı belgelerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

CZ, şirketteki hissedar haklarını tam olarak koruyacak. Teng'in açıklamalarına göre Zhao bir hissedar olarak şirketin performansını yakından izleyebilecek. Eğer işler beklentileri karşılamazsa, yeni bir yönetim kurulu veya CEO atama hakkını kullanabilecek. Buna ek olarak, diğer hissedarlar gibi şirket yönetimine karşı karar tasarısı sunma yetkisine sahip olacak.

Şu anda Binance'in yedi üyeli bir yönetim kurulu bulunuyor. Oysa daha önce Zhao, şirketin tek yönetim kurulu üyesiydi. Yeni düzenlemeye göre CZ günlük işlerden genel olarak uzak tutulacak. CZ çoğunluk hissedarı olarak sahip olduğu yetkiler sayesinde hala önemli bir rol oynayabilir.

Zhao'nun şirket içindeki bağlantıları hala güçlü. Binance yöneticisi ve hapis cezasına çarptırılan Tigran Gambaryan ile kurucu ortak ve duygusal ilişki yaşadığı Yi He gibi isimler, Zhao lehine destek mektupları kaleme almıştı.