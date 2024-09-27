Binance kurucusu ve eski CEO\'su Changpeng Zhao serbest bırakıldı

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun hapis cezası sona erdi. Normal şartlarda 29 Eylül 2024 tarihinde cezası sona erecek olan CZ'nin tahliyesi, Amerika Birleşik Devletleri mevzuatı uyarınca hafta sonu tahliyelerine izin verilmemesi nedeniyle öne çekildi.

Changpeng Zhao'nun Hapis Cezası Sona Erdi

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng Zhao, federal gözetim sürecinin ardından serbest bırakıldı. Binance'in kurucusu olan 47 yaşındaki iş insanı, borsanın yasal düzenlemelere uyum konusundaki eksiklikleri nedeniyle geçtiğimiz Haziran ayında Kaliforniya'da bulunan bir rehabilitasyon merkezine gönderilmişti.

Zhao'nun cezası, Binance'in kara para aklama ve yaptırımlarla ilgili ihlallerden dolayı 4,3 milyar dolarlık bir cezayı kabul etmesiyle sonuçlanan olaylar zincirinin bir parçasıydı. Bu süreçte Zhao, şirketteki CEO'luk görevinden ve diğer yönetici pozisyonlarından ayrılmak zorunda kaldı. Zhao bu süreçte kişisel olarak 50 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti.

Dört aylık gözetim sürecinin tamamlanmasının ardından kısa bir süre önce özgürlüğüne kavuşan Zhao'nun, yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen hala yaklaşık 30 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Binance'in yönetimi şu anda Richard Teng'in elinde bulunuyor. Teng, daha önce Abu Dhabi Global Market'te üst düzey bir düzenleyici olarak görev yapmıştı. Şirketin kurucu ortaklarından ve aynı zamanda Zhao'nun eşi olan Yi He de hala şirkette önemli pozisyonlarda yer alıyor.

Nisan ayında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Binance, henüz küresel bir merkez belirlemiş değil. Buna rağmen Binance, piyasadaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor.

Zhao, Binance'ten ayrıldığını duyurduğu açıklamasında, Giggle Academy adlı kâr amacı gütmeyen bir eğitim platformunu hayata geçirdiğini belirtmişti. Zhao ayrıca gelecek vadeden girişimcilere mentorluk yapmaya hazır olduğunu da dile getirmişti.