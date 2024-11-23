Binance uyum ekibini artırmaya devam ediyor

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Kripto para piyasasının devi Binance, düzenleyici uyum ekiplerini büyük oranda genişletme kararı aldı. Şirket, yıl sonuna kadar tam zamanlı çalışan sayısını 645'e çıkaracağını ve toplam ekibin 1.000 kişiyi aşacağını duyurdu. Bu stratejik hamle, Binance'in kullanıcı koruması ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımını pekiştiriyor.

Binance Uyum Yolculuğunda Büyük Adımlar Atıyor

Kripto para dünyasının dev platformu Binance, uyum departmanını önemli ölçüde büyütme kararı aldı. Platform, kısa bir süre önce Binance Square üzerinden yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uyum departmanındaki personel sayısını yüzde 34 artıracağını duyurdu. Bu artışla birlikte departmandaki tam zamanlı çalışan sayısı 645'e ulaşacak. Yüklenici personelin de eklenmesiyle toplam ekip büyüklüğü bini geçecek.

2023 yılında Amerikan düzenleyici kurumlarıyla varılan uzlaşmanın ardından Binance'in uyum konusundaki kararlı duruşu dikkat çekiyor. Şirket, bu alandaki yatırımlarını yüzde 36 oranında artırarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.

Binance'in baş uyum yöneticisi Noah Perlman, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Kripto para sektörünün hızlı gelişimi karşısında, Binance olarak kullanıcılarımızın güvenliğini ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiriyoruz. Bu nedenle uyumluluğu işimizin merkezine yerleştirdik. Genişleyen uyum çalışmalarımız, sektördeki öncü konumumuzu ve standartları belirleme yönündeki irademizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Binance, uyum departmanını güçlendirirken, geleneksel finans dünyası ve kamu kurumlarından deneyimli isimleri kadrosuna katıyor. Bu kapsamda Todd McElduff, kurumsal uyum direktörlüğü görevine getirildi. Bunun yanı sıra, Céline Inial Fransa pazarı, Caner Akyürek ise Türkiye pazarı özel soruşturma uzmanlığı pozisyonlarında görev yapacak.

Şirketin yeni CEO'su Richard Teng, kurucusu Changpeng Zhao'nun görevden ayrılmasının ardından yönetimin başına geçti. Abu Dabi Global Market ve Singapur Borsası'ndaki düzenleyici pozisyonlardaki deneyimiyle tanınan Teng, Binance'in uyum ve düzenleme stratejilerini yönlendiriyor.

Platform, 2022 yılında uyum harcamalarını yüzde 35 artırarak 213 milyon dolara yükseltmişti. Son dönemde güvenlik güçlerine yönelik eğitim programları ve resmi kurumlarla geliştirilen iş birlikleri, şirketin sektörel sorumluluklarını yerine getirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.