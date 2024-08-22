Binance uyum sorunlarını aşmak için dev işe alım gerçekleştirecek - Son Dakika
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Kripto Para

Binance uyum sorunlarını aşmak için dev işe alım gerçekleştirecek

Binance uyum sorunlarını aşmak için dev işe alım gerçekleştirecek

Binance, 2024 sonuna kadar uyum ekibini genişletmek üzere 1.000 yeni personel işe almayı planlıyor. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşmaların ardından mevzuata uyumu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle, global kripto pazarında Binance'in pozisyonunu daha da sağlamlaştıracak.

22.08.2024 12:16
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Kripto para dünyasının devi Binance, mevzuata uyum konusunda büyük bir atılım yapıyor. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar bin yeni çalışanı bünyesine katmayı hedeflerken, bu genişlemenin önemli bir kısmını uyum ekibine ayırıyor. CEO Richard Teng liderliğindeki bu hamle, Binance'in yasal zorlukları aşma ve güvenilirliğini artırma çabasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Uyum Ekibini Güçlendiren Binance Yeni Döneme Hazırlanıyor

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, mevzuata uyum konusunda atağa geçiyor. Şirket yönetimi, 2024 yılı sonuna kadar bin kişilik yeni istihdam planını açıkladı.

Binance CEO'su Richard Teng konu hakkında yaptığı açıklamada şirketin uyum ekibini genişletme hedefinden bahsetti. Mevcut 500 kişilik uyum kadrosunu 700'e çıkarmayı amaçladıklarını belirten Teng, bu hamlenin şirketin genel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz dönemde ABD Adalet Bakanlığı ile yaşanan anlaşmazlıklar sonucu 4,3 milyar dolarlık bir cezaya çarptırılan Binance, bu olayın ardından mevzuata uyum konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, 2023'ten bu yana uyum çalışmaları için 200 milyon doların üzerinde bütçe ayırdığını duyurdu.

Öte yandan, Binance'in yasal mücadelesi devam ediyor. Şirket halen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı davada kendini savunuyor. SEC, Binance'i gerekli izinler olmadan finansal menkul kıymetler sunmakla suçluyor.

Teng, şeffaflık adına atılan adımlar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Teng, ABD kurumlarınca görevlendirilen Forensic Risk Alliance ve Sullivan & Cromwell adlı iki bağımsız gözlemcinin, şirketin mali durumunu ve işlem kayıtlarını incelediğini belirtti.

Binance'in yasal zorlukları sadece ABD ile sınırlı kalmıyor. Şirket, Hindistan'da 2,25 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek tam faaliyete geçme hakkı kazandı. Brezilya'da ise yerel SEC ile yaşanan anlaşmazlığı 1,75 milyon dolar ödeyerek çözüme kavuşturdu.

Singapur Para Otoritesi ve Abu Dhabi Global Market'teki üst düzey görevleriyle tanınan Teng'in, Binance'in uyum stratejisinde kilit rol oynayacağı düşünülüyor.

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