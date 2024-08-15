Binance ve Brezilya arasında tarihi anlaşma - Son Dakika
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Binance ve Brezilya arasında tarihi anlaşma

Binance ve Brezilya arasında tarihi anlaşma

Binance, Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) ile yıllar süren hukuki mücadelelerin ardından anlaşmaya vararak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Anlaşma kapsamında, Binance 9,6 milyon Brezilya reali ödeyecek ve Brezilya'da türev ürünler sunma konusunda yeni bir sayfa açacak.

15.08.2024 12:46
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Binance, Brezilya'daki yasal engellerle mücadelesinde önemli bir adım attı. Şirket, ülkenin finans düzenleyicisi CVM ile yaptığı anlaşma sonucunda 1,75 milyon dolarlık bir ödemeyi kabul etti. Bu uzlaşma, Binance'in 2020'den beri süren türev ürünler sunma yasağının ardından geleceğe yönelik faaliyetleri için yeni bir sayfa açıyor.

Binance Ve CVM Arasındaki Anlaşma Yeni Kapılar Açıyor

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Brezilya'nın finans piyasası düzenleyicisi CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ile anlaşmaya vardı. Bu gelişme, iki kurum arasında yıllardır süren anlaşmazlığın sonuna işaret ediyor.

Anlaşmazlığın kökeni, 2020 yılına dayanıyor. O dönemde CVM, Binance'in Brezilya'da türev ürünler sunmasını yasaklamıştı. Düzenleyici kurum, bu ürünlerin menkul kıymet kategorisinde değerlendirildiğini ve Binance'in gerekli yetkilere sahip olmadığını öne sürmüştü.

Yeni anlaşma kapsamında Binance, 9,6 milyon Brezilya reali (yaklaşık 1,75 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. CVM'nin onayladığı bu uzlaşma, taraflar arasındaki gerginliği sona erdirmeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Binance sözcüsü, şirketin Brezilya'da halen türev ürünler sunmadığını ve sunmasına izin verilmediğini vurguladı. Sözcü, "2020'deki ilk temastan bu yana, yerel mevzuata uyum sağlamak için gerekli tüm adımları attık. Yönetim kurulumuz, CVM'nin önerdiği Taahhüt Süresini kabul ederek, yaptığımız düzenlemelerin yeterli bulunduğunu teyit etti." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto Para Binance ve Brezilya arasında tarihi anlaşma - Son Dakika

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