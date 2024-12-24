Binance ve Kraken\'den milyonlarca dolarlık yatırım

Kripto Para

Yeni nesil stablecoin projesi USD0, kripto para dünyasında hızlı bir yükseliş yakaladı. ABD Hazine bonolarıyla desteklenen protokol, piyasadaki diğer büyük stablecoinlerden farklı olarak elde ettiği gelirleri kullanıcılarıyla paylaşma özelliğiyle dikkat çekiyor.

USD0 Piyasa Değeri 1,5 Milyar Dolara Yaklaşıyor

USD0 protokolü, geleneksel stablecoin modellerinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. USDT ve USDC gibi büyük stablecoinlerin karlarını ihraççı şirketlere aktarması yerine, rezerv varlıklardan elde edilen getirileri token sahiplerine dağıtıyor.

Protokolün USD0++ özelliği, kullanıcılara dört yıla kadar vade seçeneği ve USUAL token ödülleri sağlıyor. Bu yapı, kısa vadeli Hazine bonosu benzeri bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Yatırım turuna sentetik dolar platformu Ethena, gerçek dünya varlıklarında uzmanlaşan Ondo ve kripto dünyasının önde gelen isimlerinden Jordan Fish'in kurduğu Echo gibi önemli isimler de katıldı.

Geçtiğimiz hafta M^0 onchain stablecoin altyapı firmasıyla varlık desteğini genişletmek için anlaşma imzalayan USD0, piyasa değeri bakımından yedinci büyük stablecoin konumuna ulaştı.