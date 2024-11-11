Binance ve kurucusu Changpeng Zhao için milyarlarca dolarlık dava şoku - Son Dakika
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Kripto Para

Binance ve kurucusu Changpeng Zhao için milyarlarca dolarlık dava şoku

Binance ve kurucusu Changpeng Zhao için milyarlarca dolarlık dava şoku

FTX iflas yönetimi, Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ) için şirketin iflas sürecinde gerçekleşen 1,8 milyar dolarlık hileli hisse geri alım anlaşması nedeniyle dava açtı. İşlem, FTX'in zaten zarar görmüş mali yapısını daha da derinleştirdiği iddia ediliyor.

11.11.2024 12:24
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FTX'in iflas yönetimi, kripto para devi Binance ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'ya yönelik olarak 1,8 milyar dolarlık hileli transfer iddiasıyla dava açtı. İddialara göre, bu transfer, şirketin mali durumu zaten kötüyken gerçekleşti ve FTX'in çöküşünü hızlandırdı. Dava, sektördeki en yüksek mali değerlere sahip transferlerden biri olma özelliği taşıyor.

Binance Hakkındaki Büyük İddia

Kripto para dünyasının başarısız kripto borsası FTX'in iflas yönetimi, sektörün önde gelen platformu Binance ve eski üst yöneticisi Changpeng Zhao'ya karşı önemli bir hukuki süreç başlattı. Davanın odağında, 2021 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen ve şüpheli olduğu öne sürülen 1,8 milyar dolarlık bir transfer yer alıyor.

İflas masası tarafından hazırlanan dava dosyasında, FTX'in kuruluşundan bu yana mali zorluklar yaşadığı ve 2021'in başlarında fiilen iflas durumunda olabileceği belirtiliyor. Dosyada öne çıkan detaylara göre şu anda 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Sam Bankman-Fried, Binance'e yapılan hisse devrini FTX'in kendi kripto para birimi FTT, BNB ve Binance USD (BUSD) ile gerçekleştirmişti. Bu işlemin toplam değeri 1,76 milyar dolara ulaşıyordu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Bankman-Fried, FTX'in uluslararası yapılanmasındaki yüzde 20'lik payını ve ABD merkezli West Realm Shires Services şirketindeki yüzde 18,4'lük hissesini Binance'e devretmişti. İflas yönetimi, FTX'in çöküşüyle sonuçlanan bu hisse geri alım anlaşmasının hileli bir işlem olduğunu iddia ediyor.

FTX iflas masası, kripto para sektöründeki çeşitli firmalara yönelik hukuki girişimlerini sürdürürken, bu son dava özellikle Bankman-Fried döneminde yapılan tartışmalı hisse devir işlemini mercek altına alıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance ve kurucusu Changpeng Zhao için milyarlarca dolarlık dava şoku - Son Dakika

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