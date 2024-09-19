Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı

Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı

Binance Bölgesel Pazarlar Başkanı Vishal Sacheendran, kripto para dünyasının geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD başkanlık seçimlerinin küresel kripto düzenlemelerine etkisinin beklenenden az olacağını belirten Sacheendran, Asya ülkelerinin bu alanda öne çıktığına dikkat çekti. Bu değerlendirmeler, kripto ekosisteminin merkeziyetsiz yapısını ve bölgesel dinamiklerin artan önemini gözler önüne seriyor.

19.09.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyası, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin olası etkilerini tartışırken, Binance'den gelen açıklamalar sektörde yankı uyandırdı. Binance Bölgesel Pazarlar Başkanı Vishal Sacheendran, ABD seçimlerinin küresel kripto düzenlemelerine etkisinin sınırlı olacağını öne sürdü. Bu beklenmedik öngörü, kripto ekosisteminin geleceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kripto Düzenlemeleri ABD Seçimlerine Meydan Okuyor

Vishal Sacheendran, kripto düzenlemelerinin tamamen merkeziyetsiz bir yapıda olduğunu vurguladı. "ABD seçimlerinin Orta Doğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinin kripto piyasalarına yaklaşımını etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecekler." dedi.

Binance yöneticisi, Singapur, Tayland, Endonezya ve Hindistan'ı örnek göstererek, bu ülkelerin Web3 yeteneklerini destekleyen liderler ve düzenleyiciler sayesinde günümüzde önemli kripto pazarları haline geldiğine dikkat çekti Sacheendran "Herkes Hindistan'ın düzenlemelerini sıralamak için öne çıktığını biliyor ve bu, düzenleyicilerin kripto para birimlerini açacağı 1,5 milyarlık bir nüfus demek." dedi.

Tayland ve Endonezya'nın kripto dostu düzenlemeleri hakkında da konuşan Sacheendran, bu ülkelerin sunduğu fırsatların ve yaşam tarzının çok ekonomik olduğunu vurguladı. "Diğer ülkeler gelişmelerin gerisinde kalırsa özellikle bu pazarlara yönelik yetenek yoğunluğunu kaybedecekler." diye ekledi.

Sacheendran, Orta Doğu'nun birçok kişi için cazip olmasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtti. Abu Dhabi Global Markets'ın (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu'nda kıdemli yönetici olarak görev yapan Sacheendran, ADGM modelinin Avustralya ve Bahreyn gibi diğer bölgeler için de temel oluşturduğunu aktardı.

ADGM'nin kapsamlı bir kripto çerçevesi oluşturduğunu anlatan Sacheendran "Bu çerçeve, kripto varlıklarını gayrimenkul, menkul kıymetler ve hisse senetleri gibi diğer varlık sınıflarıyla aynı şekilde düzenlemeye başladı." dedi. Bu yaklaşımın kripto düzenlemelerinde baskın bir trend haline geldiğini ancak zaman içinde sürdürülebilir bir model olup olmayacağının görüleceğini ekledi.

Binance'in küresel merkezi konusunda da açıklamalarda bulunan Sacheendran, dünyanın en büyük kripto para borsasının hala küresel merkezini kurmakta olduğunu ancak görüşmelerin ilerleyişi hakkında henüz kamuoyuyla paylaşılacak detayların olmadığını belirtti. Sacheendran "Şirketin 225 milyon kullanıcısı için en doğru kararı vermek zorundayız." diye ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:41:46. #1.13#
SON DAKİKA: Binance yöneticisi kripto düzenlemeleri hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement