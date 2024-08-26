Binance yöneticisi Nijerya'da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Binance yöneticisi Nijerya'da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

Binance yöneticisi Nijerya\'da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance'in yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da tutuklu bulunduğu altı ay süresince ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailesinin belirttiğine göre Gambaryan'ın sağlık durumu tıbbi ihmal nedeniyle kötüleşiyor ve gerekli medikal destek sağlanmıyor. Gambaryan'ın durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

26.08.2024 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da altı aydır süren tutukluluğunda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 34 milyon dolarlık mali suçlamalarla karşı karşıya olan Gambaryan'ın, cezaevi koşullarında yeterli tıbbi bakım alamadığı ve durumunun giderek kötüleştiği açıklandı.

Kripto Dünyasının Gözü Kulağı Nijerya'da Yaşanan Hukuk Ve Sağlık Krizinde

Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da yaşadığı tutukluluğun altıncı ayında sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Yakınlarından gelen bilgilere göre Gambaryan'ın durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

34 milyon dolarlık mali suçlamalarla yargılanan Gambaryan, Binance adına yürüttüğü faaliyetlerde kara para aklama, döviz manipülasyonu ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla karşı karşıya. Aile çevresinden yapılan açıklamalarda Gambaryan'ın cezaevi koşullarında yeterli tıbbi bakım alamadığı vurgulanıyor.

Özellikle bel fıtığı veya omurga rahatsızlığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Gambaryan'a, cezaevi yönetiminin tekerlekli sandalye sağlamadığı belirtiliyor. Sağlık durumunun kötüleşmesiyle kan sulandırıcı ilaçlara başvurmak zorunda kalan Gambaryan, Temmuz sonundan Ağustos ortasına kadar avukatlarıyla görüşmesine izin verilmemesi nedeniyle hukuki destek alamadı.

Gambaryan'ın sağlık dosyasında, tedavi edilmemiş sıtma ve zatürre de yer alıyor. Bununla birlikte Gambaryan'ın, şiddetli bademcik iltihabı nedeniyle ameliyat olması gerektiği bildiriliyor. İlginç bir detay olarak, Gambaryan'ın Nijerya hükümeti tarafından bir toplantıya davet edildiği, ardından pasaportuna el konularak bir misafirhanede alıkonulduğu iddia ediliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para borsalarına lisans verme hazırlıkları dikkat çekiyor. SEC Genel Müdürü Emomotimi Agama, bu sürecin beklenenden hızlı ilerleyebileceğini belirtti. Son dönemde Nijerya, dünyanın en hızlı büyüyen kripto ekonomilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kripto Para, Nijerya, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance yöneticisi Nijerya'da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Binance yöneticisi Nijerya'da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement