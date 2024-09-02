Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki Tutukluluğu Endişe Yarattı - Son Dakika
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Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki Tutukluluğu Endişe Yarattı

Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan\'ın Nijerya\'daki Tutukluluğu Endişe Yarattı

Nijerya'da tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın sağlık durumu kötüleşiyor. Gambaryan'ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları yeni bir kefalet talebinde bulundu. ABD Kongresi olaya müdahil olmaya hazırlanıyor.

02.09.2024 20:48
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Kripto para borsası Binance'in yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki tutukluluğu, sektörde endişeyle karşılanıyor. 2 Eylül 2024'te yeniden başlayan duruşmada Gambaryan'ın avukatları, müvekkillerinin kötüleşen sağlık durumunu gerekçe göstererek yeni bir kefalet talebinde bulundu. Bu gelişme, kripto para dünyasında yakından takip ediliyor ve uluslararası alanda çeşitli tepkilere yol açıyor.

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Nijerya'nın Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) savcıları, Gambaryan'ın sağlık durumunun kötü olmadığını iddia ederek kefalet talebine itiraz etti. Ancak mahkemeye sunulan sağlık raporları, Binance yöneticisinin ameliyat gerektiren bir durumda olduğunu ortaya koyuyor. Bu çelişkili durum, davanın şeffaflığı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.

Gambaryan ailesinin sözcüleri, cezaevi yetkililerinin aylardır sağlık kayıtlarını mahkemeye sunmadığını ifade etti. Sunulan kayıtlarda MRI görüntüleri gibi kritik tıbbi belgelerin eksik olduğunun altı çizildi. Bu durum, Gambaryan'ın sağlık durumunun tam olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor.

Davanın bir sonraki duruşması 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu duruşmada hâkim, kefalet talebini değerlendirmeye devam edeceği öngörülüyor. Kripto para sektörü ve uluslararası toplum, bu kritik duruşmanın sonucunu merakla takip ediyor.

Gambaryan'ın sağlık durumunun kötüye gitmesi ve Nijerya cezaevi yetkililerinin konuya gereken özeni göstermemesi, sektör yöneticileri, insani yardım kuruluşları ve Amerikalı yasa yapıcılar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Bu durum, kripto para şirketlerinin uluslararası operasyonları ve yasal düzenlemelerle ilişkileri açısından önemli bir örnek teşkil ettiği düşünülüyor.

Georgia Milletvekili Rich McCormick, Amerikan vatandaşı olan Gambaryan'ın tutukluluğunun bir rehin durumu olarak değerlendirilmesini isteyen bir karar tasarısı kongreye sundu. McCormick, Binance yöneticisinin Nijerya hükümeti tarafından "haksız yere" tutuklandığını belirterek kongreyi serbest bırakılması için "mevcut tüm kaynakları" kullanmaya davet etti.

Öte yandan Haziran ayında Nijerya Federal İç Gelir İdaresi, Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla hakkındaki suçlamaları düşürmüştü. Bu gelişme, davanın seyrinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve Gambaryan'ın tutukluluğunun devam etmesinin gerekçeleri konusunda soru işaretlerine yol açıyor.

Kripto para piyasasının en büyük borsalarından Binance'in yöneticisi Gambaryan'ın durumu, sektörde yakından takip ediliyor. Davanın sonucu, kripto para şirketlerinin uluslararası operasyonları ve yasal düzenlemelerle ilişkileri açısından önemli bir emsal teşkil edebilir. Gelecekteki düzenlemeler ve şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yasal statüleri konusunda belirleyici olabilecek nitelikte görülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki Tutukluluğu Endişe Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki Tutukluluğu Endişe Yarattı - Son Dakika
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