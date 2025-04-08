Binlerce yatırımcı ödeme bekliyordu: Dev kripto borsası açıklama yaptı - Son Dakika
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Binlerce yatırımcı ödeme bekliyordu: Dev kripto borsası açıklama yaptı

Binlerce yatırımcı ödeme bekliyordu: Dev kripto borsası açıklama yaptı

Kripto para alım satım platformu WazirX, Temmuz 2024'teki 230 milyon dolarlık siber saldırı mağdurlarına kısmi geri ödeme yapılmasını hedefleyen Düzenleme Planı için alacaklıların büyük çoğunluğunun onayını aldı. Onay sonrası Singapur Mahkemesi'ne başvuracak olan şirket, on iş günü içinde ilk ödemeleri başlatmayı ve platform işlevlerini kademeli olarak yeniden devreye almayı planlıyor.

08.04.2025 12:55
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Kripto para alım satım platformu WazirX, geçtiğimiz Temmuz ayında maruz kaldığı 230 milyon dolarlık yıkıcı siber saldırının yaralarını sarmak adına önemli bir adım attı. Mağdurlara kısmi varlık geri ödemesi yapılmasını amaçlayan Düzenleme Planı, alacaklıların ezici çoğunluğundan onay almayı başardı. Bu gelişme, hem platformun geleceği hem de mağdur yatırımcıların kayıplarının bir kısmını telafi edebilmesi açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

WazirX, Alacaklılardan Düzenleme Planı İçin Onay Aldı

Kripto para alım satım platformu WazirX, Temmuz ayında gerçekleşen 230 milyon dolarlık siber saldırının mağdurlarına kısmi varlık geri ödemesi yapılmasını amaçlayan Düzenleme Planı konusunda alacaklıların onayını aldı. Kroll Issuer Services platformu üzerinden 19 Mart ile 28 Mart arasında yürütülen oylamada, 195,65 milyon dolarlık onaylanmış alacağı temsil eden 141.000'den fazla alacaklı oy kullandı. Bu alacaklıların 131.659'u, toplam 184,99 milyon dolar değerindeki talepleriyle olumlu yönde oy vererek sayısal bazda yüzde 93,1 ve değer bakımından yüzde 94,6 oranına ulaştı. Bu oranlar, Singapur'da ana şirket Zettai'nin faaliyet gösterdiği Şirketler Kanunu'nun öngördüğü çoğunluk kriterlerini aştı.

WazirX, Şubat ayında yaptığı açıklamada, planın onaylanmaması hâlinde sürecin Singapur Şirketler Yasası uyarınca tasfiyeye gideceğini belirtmişti. Bu durumun, alacaklıların çok daha geç bir tarihte (2030 yılına kadar uzanabilen bir zaman aralığında) daha düşük bir geri ödeme miktarıyla yetinmek zorunda kalmasına yol açabileceği vurgulanmıştı. Oylama sonuçlarının olumlu şekilde kesinleşmesinin ardından Zettai, Singapur Mahkemesi'ne onay için başvurmayı planlıyor. Mahkemenin onay vermesi durumunda, plan on iş günü içinde ilk ödemeleri başlatmayı ve yasal düzenlemelere uyum sağlandıkça para çekme ve alım satım işlemlerini aşamalı biçimde yeniden devreye sokmayı hedefliyor.

Bu geri ödeme planı kapsamında, merkezi olmayan bir borsa (DEX) kurmak, mağdurlara ulaştırılacak kurtarma tokenları çıkarmak ve düzenli aralıklarla platform kazançlarını ve yeni gelir kaynaklarını kullanarak bu tokenların geri alımını gerçekleştirmek bulunuyor. Böylece kullanıcılar, ellerindeki kurtarma tokenlarını değerlendirme olanağına kavuşarak zararın bir kısmını telafi edebilecek.

WazirX kullanıcıları, Temmuz 2024'te Lazarus Group tarafından yönetildiği düşünülen bir saldırının hedefi olmuş ve 230 milyon dolardan fazla kayıp yaşamıştı. Olay, WazirX'in saklama hizmet sağlayıcısı olarak işaret ettiği Liminal ile bağlantılı bir özel anahtar güvenlik ihlali şeklinde duyuruldu. Ancak Liminal, bu iddiayı kabul etmedi ve sorunun WazirX tarafındaki güvenlik açıklarından kaynaklandığını öne sürdü. Hackerlar, çalınan fonların izini karartmak amacıyla Tornado Cash gibi araçlar kullanarak kripto varlıkları farklı adreslere dağıttı. Bu durum, tam bir fon kurtarma ihtimalini düşürse de WazirX o tarihten bu yana kaynakların bir bölümünü geri kazanmak için çalışıyor. Şirket, planın kesinleşmesiyle birlikte hem alacaklılara ilk ödemeleri yapmak hem de platformdaki para çekme ve ticaret işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak istiyor.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binlerce yatırımcı ödeme bekliyordu: Dev kripto borsası açıklama yaptı - Son Dakika

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