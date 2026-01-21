Bir Bitcoin cüzdanı 13 yıl aradan sonra 85 milyon dolarlık varlığı hareket ettirdi

Arkham Intelligence verilerine göre "1A2hq…pZGZm" adresli bir cüzdan, toplam 909,38 BTC'yi (yaklaşık 84,6 milyon dolar) tek bir adrese ("bc1qk…sxaeh") transfer etti. Söz konusu cüzdan, Bitcoin'in 13 ila 250 dolar arasında işlem gördüğü Aralık 2012 - Nisan 2013 döneminde varlıklarını biriktirmişti. Cüzdanın veya yeni adresin kime ait olduğu bilinmiyor.

SATOSHI DÖNEMİ CÜZDANLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Geçen yıl Bitcoin'in rekor kıran rallisi sırasında, Satoshi döneminden kalma birçok cüzdan harekete geçmişti. Bu hareketler, piyasada uzun vadeli sahiplerin son on yılda elde ettikleri kazançları realize etmek istediği şeklinde yorumlandı. Özellikle Temmuz 2025'te dikkat çeken bir işlem yaşandı: Bir Bitcoin balinası, 80.000 BTC'yi Galaxy Digital aracılığıyla satarak yaklaşık 9 milyar dolar kâr elde etti.

Bitcoin, pazar günü ABD-AB ticaret gerginliklerinin tetiklediği ani piyasa düşüşünün ardından 90 bin dolar seviyelerine tutunmayı başardı.