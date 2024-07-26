Bir emeklilik sistemi daha Bitcoin ETF\'lerine yatırım yaptı

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Michigan Eyaleti Emeklilik Sistemi, kripto para sektörüne büyük bir adım attı ve ARK 21Shares Bitcoin ETF'sinden 110.000 hisse satın aldı. Bu stratejik yatırım, 6,6 milyon dolar değerinde ve kurumun gelecek vizyonunun bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Emeklilik Fonları Bitcoin ETF'lerine Yönelmeye Başladı

Amerikan emeklilik sistemlerinde yeni bir trend gözleniyor. Michigan Eyaleti Emeklilik Sistemi, kripto para piyasasına adım attı. Michigan Eyaleti Emeklilik Sistemi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 13F raporunda, ARK 21Shares Bitcoin ETF'sinden 110 bin hisse aldığını açıkladı.

ETF uzmanı Eric Balchunas, bu yatırımın fon büyüklüğü açısından küçük bir oran olduğunu belirtti. Bununla birlikte Balchunas, Michigan'ın spot Bitcoin ETF'lerine yatırım yapan üçüncü emeklilik fonu olmasının ise oldukça dikkat çekici bir gelişme olarak nitelendirdi.

Bu gelişme, diğer kurumların da benzer adımlar attığı bir döneme rastlıyor. Örneğin, Wisconsin Eyaleti Yatırım Kurulu geçtiğimiz Mart ayında iki farklı Bitcoin ETF'sine toplam 164 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Öte yandan, Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop, şehir fonlarının bir kısmını bu tür ETF'lere aktaracaklarını duyurdu.

ABD'de 10 Ocak'ta onaylanan spot Bitcoin ETF'leri, yatırımcılara Bitcoin'in kendisini satın almadan fiyat hareketlerinden yararlanma fırsatı sunuyor. Son verilere göre ARKB, şu anda spot Bitcoin ETF pazarının yüzde 6,22'sini elinde bulunduruyor ve yönettiği varlıkların toplam değeri 3,09 milyar doları aşmış durumda.