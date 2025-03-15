Bir Türk tarafından başlatılan projeye büyük destek: Yatırım devi ETF başvurusu yaptı

ABD merkezli yatırım devi VanEck, kripto para piyasasında yeni bir kapı açmaya hazırlanıyor. Şirket, Avalanche Blockchain ağının yerel tokenı AVAX'a dayalı ilk borsa yatırım fonu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Bu hamle, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden sonra alternatif kripto para yatırım araçlarının yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

VanEck'ten Yenilikçi AVAX ETF Başvurusu

Türk asıllı Amerikan bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer tarafından kurulan Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche Blockchain dünyasında yakından takip edilmeye devam ediyor. Yatırım devi VanEck, kripto para piyasasında yeni bir adım atarak Avalanche ağının yerel tokenı AVAX'ı temel alan bir borsa yatırım fonu için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Cuma günü yapılan resmi kayıt bildirimine göre "VanEck Avalanche ETF" adı verilen yatırım aracı, türünün ilk örneği olma özelliği taşıyor.

Başvuru belgesinde fonun amacı "Fonun yatırım hedefi, Avalanche ağının yerel tokeni olan 'AVAX'ın fiyat performansını, işletme giderleri düşüldükten sonra yansıtmaktır." sözleriyle ifade edildi. VanEck, geçtiğimiz hafta Delaware eyaletinde bu ETF için gerekli kayıt işlemlerini tamamlamıştı.

Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Tröst kaydı bu haftanın başlarında geniş kitlelere duyurulmuştu" ifadesini kullandı ve "Ancak bu, SEC'e yapılan ilk gerçek başvurudur" açıklamasında bulundu.

Finans sektöründeki çeşitli firmalar, SOL, XRP, DOGE ve LTC gibi kripto paraları takip eden ETF'ler için de düzenleyici kurumdan onay almaya çalışıyor. Önceki yönetim döneminde SEC, Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerinin ve Temmuz ayında ise spot Ethereum ETF'lerinin piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Son gelişmeler, kurumun kripto para sektörüne karşı daha ılımlı bir tutum sergilemeye başladığını gösteriyor. SEC kısa süre içinde tartışmalı kripto muhasebe kılavuzunu yürürlükten kaldırdı, büyük kripto şirketlerine karşı yürütülen bazı yaptırımları durdurdu, kripto alanında özel bir çalışma grubu oluşturdu ve memecoin konusunda bir bildiri yayımladı.