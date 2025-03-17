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Kripto Para

Bir ülke daha Bitcoin rezerv planını açıkladı

Bir ülke daha Bitcoin rezerv planını açıkladı

Kripto para benimsenmesinin en yüksek olduğu ülkelerden birisi olan Güney Kore'de Bitcoin rezerv tartışmaları sürüyor. Güney Kore Merkez Bankası, yüksek volatilite gerekçesiyle Bitcoin'i döviz rezervlerine dahil etme konusunu henüz değerlendirmediklerini açıkladı.

17.03.2025 09:54
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Güney Kore Merkez Bankası, Bitcoin'i döviz rezervlerine dahil etme konusunda temkinli bir tutum sergilediğini duyurdu. Banka yetkilileri, kripto paranın yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle potansiyel bir Bitcoin rezervini henüz değerlendirmediklerini belirtti.

Güney Kore Bitcoin Rezervine Karşı Tutumunu Duyurdu

Güney Kore Merkez Bankası, bazı milletvekillerinin ve kripto para lobicilerinin çağrılarına rağmen, Bitcoin'i olası bir döviz rezervi olarak henüz değerlendirmediklerini açıkladı. Banka yetkilileri, "temkinli yaklaşım" benimsediklerini duyurdu.

Merkez Bankası, Ulusal Meclis Planlama ve Finans Komitesi üyesi Temsilci Cha Gyu-geun'un yazılı sorusuna verdikleri yanıtta, kripto paranın döviz rezervlerine dahil edilmesini "ne tartıştıklarını ne de incelediklerini" belirtti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre yetkililer, bu konuda "ihtiyatlı davranmanın gerekli olduğunu" vurguladı.

Merkez Bankası açıklamasında Bitcoin'in çok yüksek fiyat dalgalanmalarına sahip olduğunu ifade ederken, "kripto para piyasasında istikrarsızlık yaşanması durumunda Bitcoin'i nakde çevirme işlem maliyetlerinin ciddi oranda artabileceği" uyarısında bulundu.

Bitcoin fiyatları son bir ayda 98 bin dolar ile 76 bin dolar arasında sert dalgalanmalar yaşadı. Kripto para, 16 Şubat'tan bu yana yüzde 15 değer kaybederek 83 bin dolar seviyelerine geriledi.

Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay imzaladığı, stratejik Bitcoin rezervi ve dijital varlık stoku oluşturulmasını öngören kararnamenin de etkisiyle kripto varlıkların ulusal mali stratejilerdeki rolü hakkındaki küresel tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bir ülke daha Bitcoin rezerv planını açıkladı - Son Dakika

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