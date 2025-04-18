Bir ülke daha kripto para birimi için düğmeye bastı - Son Dakika
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Bir ülke daha kripto para birimi için düğmeye bastı

Bir ülke daha kripto para birimi için düğmeye bastı

Kırgızistan, dijitalleşen ekonomi yolunda önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov'un imzasıyla, merkez bankasına dijital som adlı CBDC'yi test etme ve geliştirme yetkisi verildi. Pilot aşamaların ardından nihai kararın 2026'da açıklanması bekleniyor.

18.04.2025 09:47
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Kırgızistan, nakitsiz ekonomiye geçiş adına kritik bir düzenlemeyi resmen onayladı. Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov'un imzaladığı anayasa yasası, ülkede dijital som adıyla anılan merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) önünü açıyor. Mevzuat, ulusal paranın dijital biçimde ihraç ve denetimi için yasal çerçeveyi güçlendiriyor.

Dijital Somun Pilot Süreci Bu Yıl Başlayacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre yeni yasa, Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası'na dijital somu ihraç etme, kuralları belirleme ve platformu denetleme konusunda münhasır hak tanıyor. Resmî olarak dijital somun hayata geçip geçmeyeceği hakkındaki kesin kararın ise 2026 sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

Pilot aşamada, dijital somun güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kriptografik koruma tedbirleri de düzenleyici kurum tarafından detaylandırılacak. Kırgızistan Parlamentosu Jogorku Kenesh'in 18 Mart'ta gerçekleştirdiği anayasa kanunu değişikliği, bu gelişmenin yasal zeminini hazırlamıştı.

Öte yandan küresel raporlar, dünyada yüz on beş ülkenin çeşitli aşamalarda CBDC projeleri yürüttüğünü ancak yalnızca dört ülkenin – Bahamalar, Nijerya, Zimbabve ve Jamaika – dijital para birimlerini resmî olarak devreye aldığını gösteriyor. Doksanı aşkın proje ise henüz araştırma safhasında bulunuyor. Eleştirmenler, CBDC'lerin aşırı devlet gözetimini mümkün kılabileceğine ve finansal gizliliği zayıflatabileceğine dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Kırgızistan kripto ekosisteminde başka adımlar da atıyor. Bu ayın başlarında, eski Binance (kripto para borsası) CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ülkenin yabancı yatırım ajansı ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrasında Kırgızistan'a blok zinciri ve kripto düzenlemeleri konusunda danışmanlık vermeye başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Zhaparov, bu girişimin ekonominin büyümesine ve sanal varlıkların güvenliğine katkı sağlayacağını, ayrıca yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.

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