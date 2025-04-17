Bir ülkede daha Bitcoin ve kripto para dönemi başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bir ülkede daha Bitcoin ve kripto para dönemi başlıyor

Bir ülkede daha Bitcoin ve kripto para dönemi başlıyor

Panama City, vergi ve belediye ücretleri için Bitcoin, Ethereum, USDC ve USDT gibi kripto para birimlerini kabul etmeye hazırlanıyor. Yeni bankacılık ortaklığı sayesinde ödemeler anında ABD dolarına çevrilecek ve bu adımla şehir, kripto dostu küresel bölgeler arasına katılacak.

17.04.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama City Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin resmi olarak ödeme yöntemleri arasına alınacağını duyurdu. Otobüs biletlerinden belediye izinlerine kadar geniş yelpazedeki ücretlerin dijital varlıklarla ödenebilmesi hedefleniyor. Bu adım, şehir yönetiminin yeni bankacılık iş birliğiyle mümkün hale geldi.

Küresel Düzeyde Kripto Kabulü Yaygınlaşıyor

Panama City'nin bu kararı, dijital varlık ödemelerini kabul eden belediye ve eyalet seviyesindeki küresel yönetimlerin artmakta olduğu bir dönemde geldi. Başkan Mizrachi, şehir yönetiminin iş birliği yaptığı bankanın, kripto olarak alınan tüm ödemeleri anında ABD dolarına dönüştüreceğini belirtti. Daha önceki yönetimler de benzer yasaları yürürlüğe koymaya çalışmış ancak o dönemde ABD doları cinsinden fonlar kabul etme yükümlülüğünün aşılamaması nedeniyle başarılı olamamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Panama City, "kripto dostu" politika izleyen diğer bölgelerle aynı safta yer alacak. ABD'nin Colorado eyaleti 2022'den bu yana benzer şekilde vergi ödemelerinde kripto kabul ediyor ve bu ödemeleri derhal fiat paraya çeviriyor. İsviçre'nin Lugano kenti de 2023 sonunda vergileri ve şehir hizmetlerini Bitcoin ile ödeme imkanını duyurarak öne çıktı. Kanada'nın Vancouver kenti ise 2024 itibarıyla kriptoyu yerel yönetim hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor.

Buna ek olarak Kuzey Carolina milletvekili Neal Jackson'ın 10 Nisan'da sunduğu "Kuzey Carolina Dijital Varlık Özgürlüğü Yasası", kabul edilmesi hâlinde kripto paraların vergi ödemelerinde resmen kullanılabilmesinin önünü açacak. Tüm bu örnekler, giderek daha fazla bölgenin kripto varlıkları yasal zeminde değerlendirip günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istediğini gösteriyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bir ülkede daha Bitcoin ve kripto para dönemi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:33:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bir ülkede daha Bitcoin ve kripto para dönemi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement