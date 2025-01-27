Bireysel Bitcoin kontrolü merkeziyetsizliği güçlendiriyor - Son Dakika
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Bireysel Bitcoin kontrolü merkeziyetsizliği güçlendiriyor

Bireysel Bitcoin kontrolü merkeziyetsizliği güçlendiriyor

Kripto para güvenlik çözümleri şirketi Trezor, Bitcoin'in (BTC) kurumsal adaptasyonu artarken kişisel saklamanın önemini vurguluyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'leri üzerinden kripto para sektörüne girmesi, merkezileşme risklerini de beraberinde getiriyor. Trezor analisti Bourdon, kişisel saklamanın bu risklere karşı en etkili koruma olduğunu ifade ediyor

27.01.2025 18:19
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Kripto para dünyasında kurumsal adaptasyon hızlanırken, bireysel yatırımcıların Bitcoin arzının çoğunluğunu elinde tuttuğu görülüyor. CoinGecko'nun 2024 raporuna göre devletler Bitcoin arzının sadece yüzde 2,2'sine sahip. Donanım cüzdanı üreticisi Trezor, bu durumun Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısını desteklediğini ve bireysel kontrolün önemini vurguluyor

Kurumsal Bitcoin Yatırımları Merkezileşmeye İtiyor

Trezor'un Bitcoin analisti Lucien Bourdon, kurumsal adaptasyonun Bitcoin'in popülerliğine katkı sağladığını belirtiyor. Bununla birlikte tek kurumların büyük miktarlarda Bitcoin tutması merkezileşme riski oluşturuyor.

Bourdon, kişisel saklamanın olası merkezi başarısızlıklara karşı uzun vadeli bir çözüm olduğunu vurguluyor. MicroStrategy veya Bitcoin ETF'lerinin hisselerine sahip olmanın, Bitcoin'i kendi cüzdanında tutmakla aynı şey olmadığına dikkat çekiyor

Bourdon son olarak, Bitcoin'in krizleri ve dikkat dağıtıcıları aştığını belirtiyor ve yatırımcılara servetlerini güvence altına almalarını, gürültüyü görmezden gelmelerini ve sağlam paranın gücüne güvenmelerini tavsiye ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bireysel Bitcoin kontrolü merkeziyetsizliği güçlendiriyor - Son Dakika

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