Bireysel yatırımcılar Bitcoin\'den XRP\'ye yöneliyor

Bybit'in yeni raporuna göre Bitcoin'in yatırım portföylerindeki üstünlüğü güçleniyor. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin pozisyonlarını artırırken bireysel yatırımcılar XRP gibi ETF beklentisi yüksek altcoinlere yöneliyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin tanıtılması ve ABD'nin yenilik dostu kripto düzenlemeleri, bu değişimin temel sürükleyicileri olarak öne çıkıyor.

XRP Portföy Payını ETF Umuduyla İkiye Katladı

Bitcoin'in portföy payındaki artış, kurumsal benimsenme sürecinin hızlandığını gösteriyor. Kasım 2024'te yüzde 25,4 olan oran, mayıs ayında yüzde 30,95'e çıkarak kripto yatırımcılarının portföylerinde en büyük tek varlık konumuna geldi.

Ethereum'un Bitcoin karşısındaki tutma oranı ise dramatik bir düşüş yaşadı. Nisan sonunda 2025'in en düşük seviyesi olan 0,15'e gerileyen oran, sonrasında 0,27'ye toparlandı. Bu durum, her 1 dolar değerindeki Ethereum için yatırımcıların yaklaşık 4 dolar değerinde Bitcoin tuttuğunu gösteriyor.

Kurumsal Bitcoin rezervleri de kayda değer artış gösterdi. BitcoinTreasuriesNET verilerine göre 5 Haziran'dan bu yana kurumsal Bitcoin stok şirketleri neredeyse iki katına çıktı. Şu anda 244'ten fazla şirket bilançolarında Bitcoin tutuyor ve bu sayı haftalar önce 124'tü.

Perakende yatırımcıların Bitcoin tahsisleri ise tersi bir seyir izledi. Kasım 2024'ten bu yana yüzde 37 azalan Bitcoin tahsisleri, sadece yüzde 11,6 seviyesine indi. Bu değer, kurumların tuttuğu yüzdenin yaklaşık yarısını temsil ediyor.

XRP'nin portföy payındaki yükselişi ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kasım 2024'teki yüzde 1,29'dan mayıs ayında yüzde 2,42'ye çıkan seviye, artan ETF onay beklentileriyle şekillendiriliyor. Uzmanlar, Ripple spot ETF onayının Solana spot ETF'inden önce geleceğini öngörüyor.

Bu gelişmeler sonucunda kurumların sermaye tahsisinde SOL'dan XRP'ye kısmi kayma gözlemlendi. Solana'nın portföy varlıkları Kasım'daki yüzde 2,72'den mayıs ayında yüzde 1,76'ya düştü.