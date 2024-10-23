Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor

Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamladığı öncelikli hisse alma hakkı programından 66 milyon dolar topladı. Şirket, Bitcoin (BTC) alım stratejisini sürdürerek varlıklarını 855 BTC seviyesine yükseltti.

23.10.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon yatırım şirketi Metaplanet, kurumsal Bitcoin yatırımlarında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirket CEO'su Simon Gerovich, lider Bitcoin hazine şirketi olma vizyonuyla çıktıkları yolda hissedarların güçlü desteğini aldıklarını vurguladı.

Kurumsal Bitcoin Yatırımları Hızlanıyor

Metaplanet'in öncelikli hisse alma hakkı programı, 13.774 bireysel yatırımcının katılımıyla tamamlandı. Program kapsamında yatırımcılara indirimli fiyattan hisse alma fırsatı sunuldu. 6 Eylül'de başlayan ve 15 Ekim'de sona eren süreçte toplam 10 milyar yen değerinde fon toplandı.

Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseyen şirket, son olarak 1 milyar yen değerinde 106.976 Bitcoin daha satın aldı. Bu hamleyle toplam varlıklarını mevcut piyasa fiyatlarıyla 57,4 milyon dolara ulaştırdı.

Şirket ayrıca Bitcoin satım opsiyonlarının kullanım fiyatını 62.000 dolardan 66.000 dolara yükseltti. Bu karar, Metaplanet'in kripto para piyasasına olan güvenini gösteriyor.

BitcoinTreasuries verilerine göre kurumsal Bitcoin yatırımlarında MicroStrategy 252.220 BTC ile liderliğini sürdürüyor. Bu rekoru 26.842 BTC ile Marathon Digital takip ediyor.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bireysel yatırımcılar Metaplanet Bitcoin stratejisine güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.