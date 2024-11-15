Birleşik Krallık Blockchain ile dijital tahvil denemesine başlıyor - Son Dakika
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Birleşik Krallık Blockchain ile dijital tahvil denemesine başlıyor

Birleşik Krallık Blockchain ile dijital tahvil denemesine başlıyor

Birleşik Krallık, Blockchain tabanlı dijital tahviller olan DIGIT'ın pilot sürecini duyurdu. Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rachel Reeves'in belirttiği bu yeni adım, finansal sektörde yenilik ve sermaye piyasalarının modernizasyonunu amaçlıyor. Pilot programın detayları ve tahvillerin gelecekteki etkileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

15.11.2024 17:04
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Birleşik Krallık Hazinesi, Blockchain teknolojisini kullanarak dijital devlet tahvilleri olan Digital Gilt Instruments'ın (DIGIT) pilot sürecini başlatıyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves'in açıkladığı bu yenilikçi girişim, sermaye piyasalarını modernize etmeyi hedefliyor. Pilot program, finansal hizmetlerde yeniliği teşvik etme amacını taşıyor.

DIGIT Projesi ile Finans Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Birleşik Krallık Hazinesi, ülkenin sermaye piyasalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan önemli bir projeyi hayata geçiriyor. DIGIT adı verilen Blockchain tabanlı dijital devlet tahvillerinin pilot uygulaması için hazırlıklar tamamlandı.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, Mansion House'da düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, finansal hizmetler sektöründe yenilikçi adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, DIGIT projesinin başlatılacağını duyurdu. Bu girişim, hükümetin Finansal Hizmetler Büyüme ve Rekabet Stratejisi kapsamında şekillendiriliyor.

Proje, önceki hükümet döneminde başlatılan tokenize devlet tahvilleri çalışmalarının devamı niteliğini taşıyor. Aynı zamanda, şirketlerin dağıtık defter teknolojisi ve tokenizasyon alanındaki çalışmalarını test edebilecekleri Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ı ile de uyum içinde ilerleyecek.

UK Finance ve EY'nin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan rapor, dijital tahvillerin uygulamaya konulması sürecini üç aşamada ele alıyor. İlk altı aylık dönemde, sınırlı sayıda piyasa katılımcısıyla kısa vadeli dijital tahviller test edilecek. Birinci yılın sonunda orta vadeli tahvillerin devreye girmesiyle birlikte daha fazla piyasa yapıcı ve yatırımcı sisteme dahil olacak. On sekiz ayın sonunda ise dijital tahviller Blockchain üzerinde tam kapasiteyle işlem görmeye başlayacak ve repo işlemlerinde kullanılabilecek.

Blockchain teknolojisinin sağlayacağı anlık mutabakat özelliği, geleneksel sistemlerdeki zaman kayıplarını ortadan kaldıracak. İngiltere Merkez Bankası destekli Fnality Blockchain ağı, 20'yi aşkın büyük finans kuruluşunun katkısıyla, dijital tahvil işlemlerinin altyapısını oluşturacak. Bu girişim, ABD'de denenmekte olan gün içi repo işlemlerinin geliştirilmiş bir versiyonunu sunma potansiyeli taşıyor.

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