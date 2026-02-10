Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto borsası HTX'e dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto borsası HTX'e dava açtı

Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto borsası HTX\'e dava açtı
10.02.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA), küresel kripto para borsası HTX'in (eski adıyla Huobi) İngiliz tüketicilere yönelik yasa dışı finansal tanıtım yaptığı gerekçesiyle yasal işlem başlattı.

İngiltere'nin en üst düzey finansal düzenleyicisi FCA, küresel kripto para borsası HTX'e karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu. Kurum, HTX'in İngiliz tüketicilere yönelik kripto varlık hizmetlerini yasalara aykırı biçimde tanıttığını belirterek, bunun Ekim 2023'ten bu yana yürürlükte olan finansal tanıtım kurallarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

FCA'NIN UYARILARI KARŞILIKSIZ KALDI

FCA, daha önce HTX'i İngiliz tüketicilere yönelik yasa dışı finansal tanıtım faaliyetleri konusunda uyarmıştı. Ancak borsa, internet sitesi ve TikTok, X, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında bu kuralları ihlal eden tanıtımlar yayımlamayı sürdürdü. FCA'nın HTX ile iletişim kurma girişimleri de sonuçsuz kaldı. Kurum, HTX'in sahiplerinin ve web sitesini işletenlerin kimliklerini gizleyen şeffaf olmayan bir organizasyon yapısına sahip olduğuna dikkat çekti.

Yasal sürecin başlatılmasının ardından HTX, yeni İngiliz kullanıcıların hesap açmasını kısıtlama adımı attı. Buna rağmen mevcut İngiliz kullanıcılar hâlâ giriş yapabiliyor ve yasa dışı finansal tanıtımlara erişebiliyor. HTX'in bu değişikliklerin kalıcı olacağına dair herhangi bir güvence vermemiş olması nedeniyle FCA, ihlallerin devam etme riskinin sürdüğünü bildirdi.

KURALLARIMIZI GÖRMEZDEN GELEN FİRMALARA KARŞI HAREKETE GEÇECEĞİZ

FCA İcra ve Piyasa Gözetimi Müdür Yardımcısı Steve Smart, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurallarımız, İngiltere'de sürdürülebilir ve rekabetçi bir kripto piyasasını desteklemek ve tüketicilerin bilinçli kararlar alabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olmalarını sağlamak üzere tasarlandı." dedi. Smart, HTX'in tutumunun, FCA'nın rejimine uyum sağlamak için çalışan firmaların büyük çoğunluğuyla taban tabana zıt olduğunu vurgulayarak, "Kurallarımızı görmezden gelen firmalara karşı harekete geçmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLERİ KORUMA ADIMLARI

FCA, tüketicileri korumak amacıyla sosyal medya şirketlerinden HTX'in hesaplarını İngiliz kullanıcılara kapatmasını talep etti. Bunun yanı sıra Google Play ve Apple mağazalarından HTX uygulamalarının İngiltere'de kaldırılması için de başvuruda bulundu. HTX şu anda FCA'nın uyarı listesinde yer alıyor ve bu firmayla işlem yapan tüketiciler, olası bir şikâyet durumunda Finansal Ombudsman Hizmetine başvurma hakkına sahip değil.

FCA, tüketicilerin bu tür yetkisiz firmalarla işlem yapmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, firmanın olası bir iflası durumunda yatırımcıların paralarını geri alma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto borsası HTX'e dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:33:04. #7.11#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık finans düzenleyicisi FCA, kripto borsası HTX'e dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.