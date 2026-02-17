Birleşik Krallık kripto düzenlemeleri küresel merkez hedefi için yeterince hızlı ilerlemiyor - Son Dakika
Birleşik Krallık kripto düzenlemeleri küresel merkez hedefi için yeterince hızlı ilerlemiyor

17.02.2026 16:43
Sterlin sabitli stablecoin geliştiricisi Agant'ın CEO'su Andrew MacKenzie, İngiltere'nin kripto düzenleyici çerçevesinin doğru yönde ilerlediğini ancak ülkenin küresel dijital varlık merkezi olma hedefini destekleyecek hızda olmadığını belirtti.

İngiltere'nin kripto düzenleyici çerçevesi doğru yönde ilerliyor olsa da ülkenin küresel bir dijital varlık merkezi olma hedefini destekleyecek hızda değil. Sterlin bazlı stablecoin geliştiricisi Agant'ın CEO'su Andrew MacKenzie, yaptığı açıklamada bu değerlendirmeyi paylaştı.

Hükümet, Londra'yı küresel kripto ve dijital varlık faaliyetlerinin merkezi olarak konumlandırma sözünü defalarca yineledi. Ancak stablecoin'leri ve daha geniş kapsamlı kripto faaliyetlerini düzenleyen kapsamlı mevzuatın parlamento onayını ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde alması ve 2027'den önce yürürlüğe girmemesi bekleniyor.

DÜZENLEYİCİ SÜREÇ ELEŞTİRİ ALTINDA

MacKenzie, bu takvimin hükümetin sektörde küresel rekabetçiliğini koruma hedefiyle çeliştiğini söyledi. MacKenzie, "Bugün en zararlı olan şey, bulunduğumuz noktaya gelmemizin ne kadar uzun sürmüş olması" dedi. MacKenzie sözlerine, "İnsanlar sadece netlik istiyor. Düzenleyicilerden görmek istediğim tek şey, işleri yapabilme hızımızın artması." ifadeleriyle devam etti.

Londra merkezli şirket, kısa süre önce İngiltere Finansal Davranış Otoritesi'ne (FCA) kara para aklama düzenlemeleri kapsamında tescil edilen az sayıdaki kripto varlık işletmesinden biri oldu. FCA tescili, İngiltere'de belirli kripto varlık faaliyetlerini yürütmek için bir ön koşul niteliği taşıyor ve süreç, küresel ölçekte en titiz denetim mekanizmalarından biri olarak biliniyor.

KURUMSAL ALTYAPI ODAKLI STRATEJİ

Tamamen teminatlı bir sterlin stablecoini olan GBPA'yı ihraç etmeyi planlayan Agant için bu tescil, perakende bir kripto hamlesinden ziyade kurumsal bir niyet beyanı anlamına geliyor. Şirket, GBPA'yı kurumsal ödemeler, uzlaşma işlemleri ve tokenize varlıklar için bir altyapı aracı olarak konumlandırdı.

MacKenzie, Hazine Bakanlığı, FCA ve İngiltere Merkez Bankası ile aktif diyaloglarını sürdürdüklerini belirterek bu görüşmeleri yapıcı ama kademeli olarak nitelendirdi. MacKenzie, "Beğenmediğimiz bazı yönler var ve bunlar konusunda sesimizi oldukça yüksek çıkarıyoruz" dedi. Bu ifadeyle kısmen İngiltere Merkez Bankası'nın stablecoin çerçevesindeki önerilen sınırlamalara atıfta bulunduğunu belirtti.

