Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor

Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor

Birleşik Krallık, stablecoin ve staking hizmetleri için yeni düzenleyici çerçeveleri geliştirmeye devam ediyor. Ülkenin Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq'in açıklamalarıyla belirlenen bu yeni kurallar, sektöre güven ve istikrar getirme hedefi taşıyor.

22.11.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık, kripto para piyasalarını düzenlemek için yeni bir çerçeve üzerinde çalışıyor. Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq'in açıklamalarıyla netleşen yeni düzenlemeler, stablecoinleri ve staking işlemlerini kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu adımlar, sektördeki belirsizliği gidermeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor.

Birleşik Krallık Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem Başlatıyor

Birleşik Krallık'ta kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq, Londra Tokenizasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 2024'ün ilk aylarında kripto paralar ve stablecoinler için yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını duyurdu.

Hazırlanan düzenlemeler kapsamında stablecoinlerin İngiliz ödeme sistemlerine entegrasyonu sınırlandırılacak. Bu dijital varlıklar, bundan böyle ödeme aracı yerine kolektif yatırım enstrümanları kategorisinde değerlendirilecek. Düzenlemeler ayrıca kripto para staking işlemlerine yönelik yeni kuralları da içerecek.

Temmuz ayında İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi, kripto para sektöründeki belirsizlikleri büyük ölçüde giderdi. Önceki Muhafazakâr hükümet döneminde Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası çerçevesinde başlatılan düzenleme çalışmaları, yeni hükümet tarafından da devam ettiriliyor. Bu düzenlemelerle Birleşik Krallık, kripto para ekosisteminde şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Birleşik Krallık, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 16:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.