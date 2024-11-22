Birleşik Krallık kripto para düzenlemelerini yeniden şekillendiriyor

Kripto Para

Birleşik Krallık, kripto para piyasalarını düzenlemek için yeni bir çerçeve üzerinde çalışıyor. Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq'in açıklamalarıyla netleşen yeni düzenlemeler, stablecoinleri ve staking işlemlerini kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu adımlar, sektördeki belirsizliği gidermeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor.

Birleşik Krallık Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem Başlatıyor

Birleşik Krallık'ta kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Ekonomi Bakanı Tulip Siddiq, Londra Tokenizasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin 2024'ün ilk aylarında kripto paralar ve stablecoinler için yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını duyurdu.

Hazırlanan düzenlemeler kapsamında stablecoinlerin İngiliz ödeme sistemlerine entegrasyonu sınırlandırılacak. Bu dijital varlıklar, bundan böyle ödeme aracı yerine kolektif yatırım enstrümanları kategorisinde değerlendirilecek. Düzenlemeler ayrıca kripto para staking işlemlerine yönelik yeni kuralları da içerecek.

Temmuz ayında İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi, kripto para sektöründeki belirsizlikleri büyük ölçüde giderdi. Önceki Muhafazakâr hükümet döneminde Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası çerçevesinde başlatılan düzenleme çalışmaları, yeni hükümet tarafından da devam ettiriliyor. Bu düzenlemelerle Birleşik Krallık, kripto para ekosisteminde şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.