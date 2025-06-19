Birleşik Krallık kriptoda bankalar için yeni dönem başlatıyor

İngiltere Merkez Bankası, finansal istikrarı güvence altına almak için 2026 yılına kadar bankaların kripto para risklerine yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığını açıkladı. Üst düzey bir yetkili, bu adımın Basel Komitesi standartlarıyla uyumlu olacağını belirtti.

Birleşik Krallık Bankacılık Kurallarını Baştan Yazıyor

İngiltere Merkez Bankası, finansal sistemin güvenliğini sağlamak için bankaların kripto varlıklarla olan ilişkisine sıkı sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Merkez bankasının üst düzey yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeler, bankaların kripto para yatırımlarını ciddi şekilde kısıtlayacak.

Londra'da gerçekleştirilen Risk Live Europe konferansında konuşan İngiltere Merkez Bankası İhtiyatlı Politika Direktörü David Bailey, ülkenin finansal kurumlarını kripto varlıklara minimum düzeyde yatırım yapmaya yönlendireceğini açıkladı. Bailey, özellikle yüksek volatiliteye sahip kripto paraların bankalar için ciddi riskler barındırdığını ve yatırımcıların tüm sermayelerini kaybedebilecekleri bu varlıklara temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Planlanan düzenlemeler, Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin uluslararası standartlarıyla uyumlu olacak. Komite, bankaların Bitcoin benzeri kripto varlıklara olan yatırımlarının toplam sermayelerinin yüzde 1'ini geçmemesi gerektiğini öneriyor. Bu çerçeve, 2026'nın başından itibaren küresel ölçekte uygulanmaya başlanacak.

Bailey, başlangıçta daha katı kurallar koyarak, zamanla piyasadan gelecek verilere göre düzenlemelerin esnetilebileceğini belirtti. Bu yaklaşım, kripto sektöründeki belirsizliklere karşı finansal sistemin dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

İngiltere'nin bu hamlesi, 2023'te yaşanan ve kripto sektörüyle yakın ilişkisi olan Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank'ın çöküşünden sonra küresel düzeyde artan endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Aynı dönemde, İngiltere'nin diğer finansal düzenleyici kurumu Finansal Davranış Otoritesi de kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleme rejimi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.