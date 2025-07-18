Birleşik Krallık siyasi kripto para bağışları için harekete geçti - Son Dakika
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Birleşik Krallık siyasi kripto para bağışları için harekete geçti

Birleşik Krallık siyasi kripto para bağışları için harekete geçti
18.07.2025 10:42
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Birleşik Krallık hükümeti, siyasi kampanyalarda kripto para bağışlarını yasaklamak için harekete geçiyor. Kabine Ofisi Bakanı Pat McFadden, izlenebilirlik sorunları ve dış müdahale risklerini gerekçe gösterdi. Kararın arkasında, demokratik süreçlerin güvenliğini koruma endişesi yatıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para bağışlarının siyasi kampanyalarda yaygınlaşmasıyla birlikte, Avrupa'da farklı bir yaklaşım benimsenmeye başlandı. Birleşik Krallık, kripto para bağışlarının şeffaflık eksikliği nedeniyle demokrasi için tehdit oluşturabileceği görüşünde. Reform UK partisinin Bitcoin bağışlarını kabul etme kararının ardından gelen bu tartışma, kripto dünyasında yeni bir düzenleyici dönemin habercisi olabilir.

Birleşik Krallık Kripto Bağışlar İçin Yasak Kararı Aldı

Yapılan açıklamada Hükümet Yetkilisi Pat McFadden, İşçi Partisi üyesi Liam Byrne'ın kripto bağışları yasaklama sorusu üzerine net bir tavır sergiledi. McFadden, bu tür bağışların izlenmesinin ne kadar zor olduğunu vurgulayarak yasak gerekçesi sundu.

Bakan, siyasetin finansmanının halk tarafından güvenilir olması için mevzuatın güncel tutulmasının önemini belirtti. "Demokrasinin finansmanı genellikle tartışmalı bir alan ancak bağışı kimin sağladığını, bunların düzgün kayıtlı olup olmadığını bilmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İrlanda'nın 2022'de aldığı benzer karar, Birleşik Krallık için örnek teşkil ediyor. İrlanda, demokrasisini dış müdahale tehdidinden korumak amacıyla tüm kripto katkılarını yasaklamıştı. Bu kısıtlama, aynı zamanda yanlış bilgi, şeffaflık gereklilikleri ve yabancı bağış kurallarını da ele almıştı.

Birleşik Krallık merkezli kâr amacı gütmeyen yolsuzluk karşıtı gözetleme kuruluşu, kripto bağışlarına izin vermenin yabancı varlıkların veya suç kökenli fonların Birleşik Krallık siyasetine girme riskini artırdığını belirten bir rapor yayınladı. Rapor, kripto paranın gelecekteki siyasi müdahale planlarına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Oregon, Michigan ve Kuzey Karolina gibi birçok eyalet, izlenebilirlik ve şeffaflık endişeleri nedeniyle siyasi kampanyalara kripto bağışlarını yasakladı. Kaliforniya 2018'de benzer bir yasak getirmişti ancak bu mevzuat 2022'de yürürlükten kaldırıldı.

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SON DAKİKA: Birleşik Krallık siyasi kripto para bağışları için harekete geçti - Son Dakika
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