Birleşik Krallık stablecoin düzenlemelerini hızlandırıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasındaki düzenleyici çerçeve şekillenmeye devam ediyor. Birleşik Krallık Merkez Bankası Başkanı, stablecoinlerin ödemeler sistemindeki rolünü kabul ederken, bu varlıkların şeffaflık eksikliği nedeniyle sıkı denetime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Merkez Bankası Dijital Parası İçin Hazırlıklar

Birleşik Krallık Merkez Bankası, kripto para varlıklarını iki kategoride ele alıyor. Bankacılık dışı kripto dünyası olarak adlandırılan Bitcoin tarzı varlıklar, yüksek volatilite nedeniyle yatırım riski taşıyor. Buna karşın stablecoinler, ödeme sistemlerindeki işlevleri ve desteklenmiş yapıları nedeniyle farklı bir yaklaşım gerektiriyor.

Bailey, Donald Trump yönetiminin kripto düzenlemeleri konusundaki yaklaşımının henüz netlik kazanmadığını söyledi. Biden yönetiminin, özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) düzenleyici çerçeve oluşturmakta zorlandığını ve mahkemeler aracılığıyla hareket ettiğini belirtti.

Merkez bankası dijital parası konusunda ise Bailey, ödemeler dünyasında dijital teknolojinin faydalarını değerlendirdiklerini ve inovasyonun önemini anlattı. Birleşik Krallık, bu yıl içinde Dijital Pound Laboratuvarı'nı faaliyete geçirerek CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) alanındaki çalışmalarını hızlandıracak.