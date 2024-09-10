Birleşik Krallık\'ta Bitcoin ATM\'lerin geleceği tehlikede

Kripto Para

Financial Conduct Authority (FCA), kripto para piyasasındaki denetimlerini sıkılaştırıyor. Londra'da yaşayan 45 yaşındaki bir iş insanı, yasa dışı Bitcoin ATM ağı işletmek suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre bu ATM'ler üzerinden toplam 3,4 milyon dolar değerinde kripto işlemi gerçekleştirildi. Bu gelişme, Birleşik Krallık'ta kripto para hizmetlerinin yasal çerçevesini netleştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor ve sektördeki diğer oyuncular için de bir uyarı niteliği taşıyor.

Birleşik Krallık'ta Bitcoin ATM Krizi

FCA açıklamasına göre Olumide Osunkoya adlı şüpheli, Aralık 2021 ile Eylül 2023 arasında çeşitli lokasyonlarda kripto para ATM'leri işletti. Bu ATM'ler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam değeri 2,6 milyon sterlin (yaklaşık 3,4 milyon dolar) olarak belirlendi.

Düzenleyici kurum, bu suçlamaların Birleşik Krallık'ta bir kripto ATM ağı işletmekle suçlanan bir kişiye karşı açılan ilk dava olduğunu vurguladı. Bu gelişme, FCA'nın kripto para sektöründeki yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Bu dava, Birleşik Krallık'taki kripto para düzenlemelerinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

FCA'nın bu hamlesinden önce, geçen ay benzer bir olay meydana gelmişti. 37 yaşındaki Londralı Habibur Rahman, tek bir yasa dışı Bitcoin ATM'si işletmekle suçlanan ilk kişi olmuştu. Rahman'ın ayrıca 392.557 dolar değerindeki nakit parayı kripto paraya çevirerek kara para akladığı iddia ediliyor.

Bu gelişmeler, Birleşik Krallık'taki kripto para sektörünün yasal statüsü hakkında önemli sorular ortaya çıkarıyor. FCA açıklamalarına göre, ülkede kayıtlı 44 kripto şirketinin hiçbirinin kripto ATM'si işletme yetkisi bulunmuyor. Bu durum, ülkedeki tüm kripto ATM'lerini kanun dışı konuma sokuyor.

FCA'nın son yıllarda yasa dışı kripto ATM'lerine karşı aldığı önlemler dikkat çekiyor. Geçen yılın Mayıs ayında FCA, polis ile birlikte Exeter, Nottingham ve Sheffield'daki çeşitli mekânlara baskınlar düzenledi. 2023 sonuna kadar düzenleyici kurum toplam 34 denetim gerçekleştirdi.

FCA'nın icra ve piyasa gözetimi ortak yönetici direktörü Therese Chambers, konuyla ilgili verdiği demeçte "Bugünkü mesajımız net: Yasa dışı olarak Bitcoin ATM'si işletiyorsanız, sizi durduracağız." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, yetkililerin yasa dışı faaliyetlere karşı kararlı tutumunu ortaya koyuyor. Kripto para sektörünün yasal çerçevesi hakkında daha fazla netlik sağlanması beklenirken, yatırımcıların ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.

FCA'nın bu hamlesi, Birleşik Krallık'ta kripto para sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Düzenleyici kurumların artan denetimleri ve yasal çerçevenin netleştirilmesi çabaları, kripto para piyasasının daha güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayabilir. Bu süreçte, sektör oyuncularının yasal düzenlemelere uyum sağlaması ve kullanıcıların bilinçli hareket etmesi, kripto para sektörünün sağlıklı gelişimi için kritik önem taşıyor.