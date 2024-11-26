Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi - Son Dakika
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Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi

Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi

Birleşik Krallık'ın finansal düzenleyici kurumu FCA, kripto para varlıklarının 2026'ya kadar tam düzenlemeye kavuşturacak yol haritasını ilan etti. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin ardından Birleşik Krallık da geniş çaplı bir yasal çerçeveyi hazırlıyor. Ülkede kripto varlık sahipliği yüzde 12'ye ulaşırken, yatırımcılar için yeni koruma sistemlerini hayata geçiyor.

26.11.2024 14:54
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FCA'nın ödemeler ve dijital varlıklar direktörü Matthew Long, güvenli bir kripto ekosistemi için hükümet, uluslararası ortaklar ve sektör temsilcileriyle yakın çalışma yürüteceklerini belirtti. Yeni düzenleyici çerçeve, kripto para piyasasının gelişimi için gerekli netliği ve güveni sağlamayı hedefliyor.

Birleşik Krallık Kapsamlı Yol Haritasını Duyurdu

Düzenleyici kurumun yol haritası, 2024'ün ikinci çeyreğinde piyasa suistimali konusundaki tartışma belgeleriyle başlayacak. 2025'in ilk yarısında stablecoinler ve saklama hizmetleri ele alınacak. Bu süreç 2026'da nihai politika açıklamalarıyla tamamlanacak.

Yatırımcı güvenliği konusunda önemli adımlar devreye alınıyor. FCA, Ekim 2023'ten bu yana 900'den fazla dolandırıcılık kripto web sitesini ve 50'den fazla uygulamayı engelledi.

Araştırmalar, İngiliz yatırımcıların kripto farkındalığının yüzde 93'e ulaştığını gösteriyor. Ortalama yatırım tutarı 1.842 sterline yükseldi.

Yeni düzenlemeler, kripto ekosisteminin daha güvenli ve şeffaf hale gelmesini sağlayacak. FCA'nın bu adımı, küresel kripto düzenlemeleriyle uyumlu bir yaklaşım sergiliyor.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

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