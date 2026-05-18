Birleşik Krallık tokenize toptan piyasalar için düzenleyici yol haritası hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birleşik Krallık tokenize toptan piyasalar için düzenleyici yol haritası hazırlıyor

Birleşik Krallık tokenize toptan piyasalar için düzenleyici yol haritası hazırlıyor
18.05.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve İngiltere Merkez Bankası pazartesi günü tokenize toptan finansal piyasalara yönelik düzenleme, altyapı ve piyasa uygulamaları hakkında sektörden görüş almak için ortak istişare süreci başlattı.

İstişare Birleşik Krallık'ın tokenize menkul kıymetler ve işlem sonrası altyapıya odaklanan dijital piyasa stratejisinin parçasını oluşturuyor. Düzenleyiciler ihtiyati muamele, tokenize teminat ve uzlaşma araçlarına ilişkin önerilen yaklaşımları belirledi.

16 FİRMA SANDBOX'TA CANLI TESTE HAZIRLANIYOR

Düzenleyiciler açıklamalarında "Hükümetin Toptan Finansal Piyasalar Dijital Stratejisi tokenizasyonu özellikle işlem sonrası süreçler ve teminat alanında önemli bir fırsat olarak belirledi." ifadesini kullandı.

İstişare bankalar, yatırım şirketleri, varlık yöneticileri, merkezi saklama kuruluşları ve merkezi karşı taraflar dahil finansal piyasa altyapısı sağlayıcıları, işlem platformları ve tokenizasyon çözümleri geliştiren fintek şirketlerini hedefliyor. Mevcut aşamada tahviller, hisse senetleri ve fon payları dahil tokenize menkul kıymetlere odaklanılıyor ancak düzenleyiciler kapsamı ilerleyen dönemde genişletebileceklerini belirtti.

Piyasa katılımcıları görüşlerini 3 Temmuz'a kadar sunabilecek. FCA ve merkez bankası son tarihten sonra sektör çalıştayları düzenleyecek, 2026 yazında bir geri bildirim raporu yayımlayacak ve yılın ilerleyen döneminde dijital toptan piyasa geliştirme yol haritasını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI UZLAŞMA SAATLERİNİ 7/24'E YAKINLAŞTIRIYOR

İstişarenin yanı sıra her iki düzenleyici de tokenizasyon ve dağıtık defter teknolojisini test etmek için bir dizi adım attı. FCA ve merkez bankası birlikte başlattığı Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ında 16 firma ilk aşamayı geçerek canlı ihraç, işlem ve uzlaşma testlerine hazırlanıyor.

Merkez bankası ayrıca RTGS ve CHAPS uzlaşma saatlerini 7 gün 24 saate yakın işleme doğru genişletmek için ayrı bir istişare yayımladı. Kademeli yaklaşım hafta sonu ve uzatılmış günlük işlem pencerelerini kapsıyor.

Kurum 2028'i hedefleyen bir canlı senkronizasyon hizmeti başlatmayı da taahhüt etti. Bu hizmet tokenize varlıkların merkezi karşı taraflarda ve merkez bankası operasyonlarında teminat olarak kullanılmasını sağlayacak.

FCA ise Nisan'da fon tokenizasyonunun pilot aşamanın ötesine taşınması için bir politika çerçevesi yayımlamıştı. Çerçeve yatırımcıların tokenize fon yapıları dahil yetkili fonlarla doğrudan işlem yapmasına olanak tanıyan kurallar getirirken fon yöneticilerine dağıtık defter sistemlerinde pay sahipliği kayıtlarının tutulması konusunda rehberlik sağladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Birleşik Krallık tokenize toptan piyasalar için düzenleyici yol haritası hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:21
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:51:13. #7.12#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık tokenize toptan piyasalar için düzenleyici yol haritası hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.