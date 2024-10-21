BIS\'ten tokenizasyon uyarısı

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Finansal kurumların tokenize mevduatlar üzerindeki artan ilgisi, BIS'in yeni raporuyla mercek altına alınıyor. Rapor, tokenizasyonun para politikası uygulamaları üzerindeki potansiyel etkilerine odaklanırken, düzenlenmiş piyasaların yapısındaki olası değişiklikleri de ele alıyor. BIS Genel Müdürü Agustín Carstens, tokenizasyonun finansal sistem güvenliğini artırma potansiyeline dikkat çekerken, beraberinde getirdiği ekonomik, yasal ve teknik zorlukların altını çiziyor.

BIS Raporu Tokenizasyonun Risklerine Dikkat Çekiyor

BIS raporu, tokenizasyonun finansal sistemde yaratacağı dönüşümü detaylı bir şekilde inceliyor. Tokenizasyon, geleneksel varlıkların dijital temsillerinin oluşturulmasını ifade ediyor. Bu teknoloji, işlem maliyetlerini düşürme ve hızı artırma potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Rapor, tokenizasyonun sunduğu fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği riskleri de vurguluyor. Yönetişim, yasal çerçeve ve likidite ile ilgili endişeler, merkez bankalarının dikkatle izlemesi gereken konular arasında yer alıyor.

Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMIA) Başkanı Fabio Panetta, token düzenlemelerinin avantajlarının gerçekleştirilmesi için etkili yönetişim ve risk yönetiminin kritik önemde olduğunu ifade ediyor. Panetta, mevcut sistemlerdeki risklerin token düzenlemeleriyle farklı şekillerde ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Büyük finansal kurumlar, tokenize mevduatları deneyerek bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor. UK Finance'in yürüttüğü Regulated Liability Network (RLN) denemeleri, tokenize mevduatların ve programlanabilir ödemelerin potansiyelini araştırıyor.

BIS raporu, merkez bankalarının tokenizasyon çağına hazırlanması gerektiğine işaret ediyor. Finansal istikrarı korumak ve yeni riskleri yönetmek için düzenleyici çerçevelerin güncellenmesi gerekiyor. Tokenizasyon, finansal sistemin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip bir teknoloji olarak öne çıkıyor.