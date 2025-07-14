Bitcoin 123.000 dolara dayandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin 123.000 dolara dayandı

Bitcoin 123.000 dolara dayandı
14.07.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider kripto para birimi Bitcoin tarihte ilk kez 122.000 doları aşarak yeni zirve kaydetti. Kurumsal talep patlaması ve ETF girişlerinin günde 1 milyar doları geçmesi ralliye güç katıyor. ABD Kripto Haftası öncesi analistler 125.000 ila 130.000 dolar hedefini işaret ediyor. Wall Street'in 150 milyar dolarlık yatırımı piyasayı dönüştürüyor.

Bitcoin (BTC), hızla yükselen kurumsal yatırımcı ilgisi ve ABD'deki olumlu yasal gelişmeler eşliğinde yeni bir tarihi zirve kaydetti. Güne 120.000 doların üzerinde işlem görerek başlayan Bitcoin, kripto piyasasında yeni bir dönemin habercisi olmaya devam ediyor. 122.666 ile en yüksek seviyesini gören lider kripto para yayım sırasında ise 122.155 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Kripto Para Yasaları Bitcoin Fiyatını Tarihi Zirveye Çıkardı

Piyasa uzmanları, bu rallinin arkasında sadece beklenti odaklı yatırımlar değil, güçlü kurumsal alım baskısı bulunduğunu belirtiyor. BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas, ETF girişlerinin günde 1 milyar ABD dolarını aştığını ve toplam yönetilen varlıkların 150 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bu gelişme, tüm Bitcoin piyasa değerinin yüzde 6'sından fazlasının artık ETF'lerde bulunduğu anlamına geliyor. Lucas, Bitcoin fiyatının ABD'de "Kripto Haftası" olarak adlandırılan döneme girmesinden fayda sağladığını belirtti. Bu dönemde yasama organları CLARITY Act veya GENIUS Act gibi önemli kripto tekliflerini tartışacak ve potansiyel olarak ileriye taşıyacak.

CLARITY Act, SEC ve CFTC'nin nasıl yöneteceğini belirleme yoluyla kripto için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor. GENIUS Act ise ABD doları sabitli stablecoinler için düzenleyici alt yapı hazırlamayı amaçlıyor.

BTSE kripto borsasının operasyon müdürü Jeff Mei, uzun vadeli kurumsal alıcıların önümüzdeki bir veya iki ay içinde Bitcoin'i 125.000 dolara çıkarabileceğini öngördü. Mei, Trump'ın ticaret anlaşmazlıklarının önümüzdeki hafta düşüşlere neden olabileceğini ancak kurumsal alıcıların bu riski hesaba kattıklarını ve Bitcoin'in uzun vadede hala değer kazanacağı yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Wall Street, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 123.000 dolara dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
14:13
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
14:01
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 09:52:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin 123.000 dolara dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.