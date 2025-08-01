Bitcoin 16 yıllık tarihinin en yüksek aylık performansını sergiledi

Bitcoin temmuz ayını 115.644 dolarla kapatarak 16 yıllık tarihindeki en yüksek aylık kapanışı gerçekleştirdi. Galaxy Digital'ın 80.000 BTC'lik büyük satışına rağmen hızla toparlanması, piyasanın olgunluğunu ve güçlü alıcı tabanını ortaya koydu. Analistler bu performansı dayanıklılık göstergesi olarak değerlendiriyor.

Bitcoin Düşüşe Rağmen Temmuz Ayını Rekorla Kapattı

BTC Markets'ta analisti Rachael Lucas, Bitcoin'in aylık kapanış rekorunu sadece bir manşet rakamı olarak değerlendirmemek gerektiğini belirtiyor. Lucas, bu başarının piyasanın dayanıklılığının ve artan olgunluğunun bir yansıması olduğunu açıkladı.

Kripto analisti, Bitcoin fiyatının temmuz ayındaki önemli balina hareketlerine rağmen sabit kaldığını vurguladı. Galaxy Digital'a yapılan 80.000 BTC transferi ve ardından gelen satış işlemi dikkat çekti.

Bu büyük satış, kripto para biriminin anlık olarak yüzde 4 düşmesine neden oldu. Ancak piyasa bu etkiyi hızla sindirdi ve Bitcoin'in toparlanmasını sağladı.

Lucas, "Bu seviyedeki toparlanma artık devreye girmeye hazır sağlam bir alıcı tabanı olduğunu gösteriyor." dedi. Uzman, bunun Bitcoin'e bir varlık olarak sürekli güveni vurguladığını belirtti.

LVRG Araştırma Direktörü Nick Ruck ise, şu anda yüzde 2'lik bir düşüş içinde olan Bitcoin'in, yatırımcıların makroekonomik faktörlere odaklanması nedeniyle daha fazla kâr realizasyonu ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Spot Bitcoin ETF'leri son zamanlarda çıkışlar yaşadı ve geçen hafta net girişlerde azalma kaydetti. Bu durum, temmuz başından ortasına kadar kaydedilen önemli net girişlerden bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen Ruck, mevcut düşüşün muhtemelen kısa süreli olacağı konusunda iyimser kaldığını söyledi. Uzman, bu ay bir geri dönüş öngördüğünü belirtti.