Bitcoin 200 bin dolar yolunda ilerliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin 200 bin dolar yolunda ilerliyor

Bitcoin 200 bin dolar yolunda ilerliyor

CleanSpark CEO'su Zach Bradford, Bitcoin'in (BTC) önümüzdeki 18 ay içinde 200.000 dolara yaklaşacağını öngörüyor. Madencilik sektöründeki deneyimiyle dikkat çeken Bradford, pure-play Bitcoin madencilerinin AI odaklı rakiplerine göre daha karlı olduğunu savunuyor. Bu tahmin, kripto para piyasasında yeni bir boğa döngüsü beklentisini artırıyor.

30.09.2024 14:21
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Kripto para dünyası, sektör liderlerinin öngörüleriyle yön buluyor. CleanSpark CEO'su Zach Bradford'ın Bitcoin fiyat tahmini, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekiyor. Bradford'ın öngörüsü, sadece fiyat tahminiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda madencilik sektöründeki rekabet dinamiklerini de mercek altına alıyor.

Bitcoin'in Kaderi ABD Seçimleri Ve Fed Politikalarına Bağlı

Araştırma ve aracılık firması Bernstein, analistleriyle gerçekleştirilen bir röportajda, CleanSpark CEO'su Zach Bradford, Bitcoin'in geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bradford, "Mevcut analizime dayanarak, önümüzdeki 18 ay içinde Bitcoin'in 200.000 doların hemen altında zirve yapabileceğine inanıyorum." dedi.

Bitcoin fiyatındaki bu potansiyel artışın ardından, uzun bir süre yüksek seviyelerde kalacağını öngören Bradford, "Hızlı bir sıçrama göreceğimizi ve sonra umarım, bir ayı döngüsüne geri dönmeden önce uzun bir süre yüksek kalacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Kripto para piyasasındaki bu iyimser tahmin, birçok faktöre dayanıyor. Bradford, Bitcoin'in uzun süren yatay seyir döneminin, gelecekteki yükselişlerin de daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini vurguladı. Bununla birlikte, makroekonomik olayların ve diğer faktörlerin bu senaryoyu etkileyebileceğini de sözlerine ekledi.

Tarihsel verilere dayanarak, halving sonrası dönemlerin genellikle Bitcoin fiyatında olumlu ayarlamalara yol açtığını ifade eden Bradford, sermaye hareketleri ve seçim döngülerinin de bu süreci etkilediğini söyledi.

Bradford, ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisine de değindi. Seçimlerin sonucundan ziyade, seçim sürecinin tamamlanmasının belirsizliği azaltacağını ve bu durumun Bitcoin için olumlu olacağını öne sürdü. "ABD seçimi sonrası Ocak ayına kadar Bitcoin fiyatlarında anlamlı bir itilme görmeye başlayacağımızı düşünüyorum, bu da verimli maliyet yapılarına sahip iyi konumlandırılmış madenciler için önemli bir marj genişlemesine yol açmalı." diye ekledi.

CleanSpark CEO'su, Federal Reserve'in para politikası konusunda da görüşlerini paylaştı. Fed'in faiz indirmekte biraz geç kaldığını düşündüğünü belirten Bradford, merkez bankasının önümüzdeki 15-16 ay içinde daha agresif bir tutum sergileyeceğini ve bunun Bitcoin için olumlu bir gelişme olacağını iddia etti.

CleanSpark'ın yol haritasını açıklayan Bradford, şirketin zirve noktalarda Bitcoin satışı yaptığını ve düşüş dönemlerinde ise madencilik yaptığı Bitcoin'leri biriktirdiğini söyledi. Şirketin Haziran 2023'ten bu yana madencilik yaptığı Bitcoin'in yüzde 97'sini elinde tuttuğunu ve şu anda varlıklarının 8.000 BTC'ye (509 milyon dolar) yaklaştığını belirten Bradford, bu Bitcoin'leri gelecekteki boğa piyasalarında sermaye artırımı gerektirmeyen büyümeyi finanse etmek için satmayı planladıklarını belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin 200 bin dolar yolunda ilerliyor - Son Dakika

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