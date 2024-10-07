Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu - Son Dakika
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Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu

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NYDIG araştırma başkanı Greg Cipolaro, Bitcoin'in 2024'te yüzde 49,2'lik yıl başından bu yana kazançla en iyi performans gösteren varlık olmaya devam ettiğini açıkladı. Öncü kripto para birimi, ''mevsimsel olarak zayıf'' üçüncü çeyreğe rağmen liderliğini koruyor.

07.10.2024 09:41
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Bitcoin, büyük satışlar ve piyasa dalgalanmalarına rağmen güçlü performansını koruyor. NYDIG tarafından yayımlanan son rapora göre, kripto para birimi üçüncü çeyrekte sadece yüzde 2,5 kazanç sağlasa da yılın başından bu yana gösterdiği yüzde 49,2'lik artışla diğer varlık sınıflarının önünde yer alıyor. Bu durum, Bitcoin'in zorlu piyasa koşullarına karşı direncini gösteriyor.

Bitcoin Performansı Yatırımcıları Şaşırtmaya Devam Ediyor

NYDIG araştırma başkanı Greg Cipolaro tarafından hazırlanan rapor, Bitcoin (BTC) performansına dair önemli veriler sunuyor. Rapor, kripto para biriminin 2024 yılında gösterdiği performansı detaylı bir şekilde ele alıyor.

Bitcoin, üçüncü çeyrekte yaşanan zorluklara rağmen yılın tamamında dikkat çekici bir performans gösterdi. Yılın başından bu yana yüzde 49,2'lik bir artış kaydeden Bitcoin, diğer finansal varlıkların önünde yer aldı.

Cipolaro, Bitcoin'in şu anki durumunun önceki iki döngüdeki konumuna benzer olduğunu vurguladı. Bu benzerlik, Bitcoin'in döngüsel davranışının anlaşılması açısından önem taşıyor.

Rapor, Bitcoin'in üçüncü çeyrekte sadece yüzde 2,5'lik bir artış kaydettiğini ortaya koyuyor. Bu düşük performansın arkasında, Mt. Gox ve Genesis alacaklı dağıtımları gibi faktörler bulunuyor. Bu ödemeler, toplam değeri 13,5 milyar doları aşan büyük Bitcoin satışlarına neden oldu.

Buna ek olarak, ABD ve Alman hükümetlerinin gerçekleştirdiği büyük Bitcoin satışları da piyasayı etkiledi. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Bitcoin, yıl genelinde güçlü bir performans sergilemeyi başardı.

Cipolaro, Bitcoin'in ABD hisse senetleriyle olan korelasyonunun üçüncü çeyrekte artış gösterdiğini belirtti. Buna rağmen mevcut korelasyon seviyesinin hala düşük olduğunu ve Bitcoin'in çoklu varlık portföyleri için önemli çeşitlendirme faydaları sunduğunu vurguladı.

Rapor, ABD ETF'lerinden gelen talebin Bitcoin performansını olumlu etkilediğini gösteriyor. Bu fonlar, üçüncü çeyrekte toplam 4,3 milyar dolarlık bir akış topladı.

Ayrıca MicroStrategy gibi teknoloji şirketleri ve Marathon Digital gibi kripto madencilik şirketlerinin artan Bitcoin alımları, kripto para biriminin performansına katkıda bulundu.

Cipolaro, yaklaşan ABD seçimlerinin dördüncü çeyrek piyasa performansında önemli bir rol oynayacağını öngörüyor. Araştırmacı, Trump'ın kazanması durumunda kripto varlık sınıfı için daha büyük kazançlar bekliyor.

Bitcoin 2024\'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu

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    Yorumlar (1)

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