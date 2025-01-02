Bitcoin 2025 yılı fiyat tahminleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Bitcoin 2025 yılı fiyat tahminleri dudak uçuklatıyor

Bitcoin 2025 yılı fiyat tahminleri dudak uçuklatıyor

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, toplam arzın yüzde 5,7'sini elinde bulundurarak, Bitcoin'in 2025'te 200.000 dolar seviyelerine ulaşmasını sağlayabilecek büyümeyi tetikliyor. ABD'nin kripto para politikalarındaki yumuşama ihtimali, Bitcoin için yeni rekorların önünü açıyor.

02.01.2025 18:24
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ABD merkezli Bitcoin ETF'leri, piyasadaki hızlı büyümeyle dikkat çekiyor. 2024'te BTC'nin 100.000 doları aşmasından sonra, şimdi de toplam arzın yüzde 5,7'sini kontrol ediyorlar. Bu büyüme, Bitcoin'in 2025 yılında 200.000 dolarlık rekor bir değere ulaşmasının önünü açabilir.

Bitcoin'de Yeni Dönem: ETF'ler Büyüyor, Fiyatlar Yükseliyor

Spot Bitcoin ETF'lerinin ABD piyasasındaki etkinliği artmaya devam ederken, uzmanlar Bitcoin'in 2025 yılında 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Son verilere göre ABD merkezli Bitcoin ETF'leri toplam Bitcoin arzının yüzde 5,7'sine yakın bir orana sahip olmaya hazırlanıyor.

Bitcoin'in 2024'te 100 bin dolar barajını aşmasının ardından, ETF piyasası da hızlı bir büyüme kaydetti. Dune Analytics'in paylaştığı bilgilere göre ABD'deki Bitcoin ETF'leri 110 milyar dolarlık varlık hedefine yalnızca 2,2 milyar dolar uzaklıkta bulunuyor.

Piyasanın en güçlü oyuncusu konumundaki BlackRock, iShares Bitcoin Trust ETF aracılığıyla sektörün neredeyse yarısına hükmediyor. 542 bini aşkın Bitcoin'i bünyesinde barındıran fon, 51,5 milyar dolarlık değeriyle ABD'deki Bitcoin ETF'lerinin yüzde 47,9'unu temsil ediyor.

ETF Database'in açıkladığı rapora göre BlackRock'ın fonu hem kripto para hem de geleneksel finans dünyasında küresel çapta en büyük 34. ETF konumuna yükseldi.

Bitcoin'in 100 bin dolarlık psikolojik eşiği aşmasında ETF'lerin rolü büyük oldu. 2024 Şubat ayı verilerine göre yeni Bitcoin yatırımlarının yaklaşık dörtte üçü ABD spot ETF'leri üzerinden gerçekleşti.

Bitget Research'in baş analisti Ryan Lee, BlackRock'ın Bitcoin ETF'sinin 2025'te kurumsal yatırımcılar tarafından daha fazla kabul göreceğini belirtiyor. Lee, uzun vadeli öngörülerin Bitcoin'in 2025'te 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğine işaret ettiğini söylüyor. Ancak bu tahminlerin düzenlemeler, piyasa dinamikleri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebileceğini de vurguluyor.

Bitcoin'in 100 bin dolar direncini kırması için yüzde 4,1'lik bir yükseliş gerekiyor. CoinGlass verilerine göre Bitcoin'in 99 bin doları aşması durumunda, 1 milyar doların üzerindeki kısa pozisyonların tasfiye edilmesi bekleniyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 2025 yılı fiyat tahminleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika

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