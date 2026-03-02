Bitcoin 66 bin dolarda tutunmayı başardı - Son Dakika
Bitcoin 66 bin dolarda tutunmayı başardı

02.03.2026 10:53
Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte Asya borsaları haftaya düşüşle başlarken, Bitcoin 66 bin dolar seviyesinde tutunmayı başardı. Petrol fiyatları yüzde 7'den fazla yükselirken, kripto piyasalarının kesintisiz işlem görmesi yatırımcıların riski önceden fiyatlamasını sağladı.

Orta Doğu'da hafta sonu tırmanan jeopolitik gerilimler, Asya hisse senedi piyasalarında düşüşe ve petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açarken, Bitcoin (BTC) ve diğer büyük kripto paralar yatay bir seyir izledi. Hafta sonu boyunca aralıksız işlem gören kripto varlık piyasaları, yatırımcıların küresel şoka geleneksel piyasalardan daha erken tepki vermesine olanak tanıdı.

ASYA BORSALARI DÜŞERKEN PETROL DEĞER KAZANDI

Pazartesi sabahı itibarıyla Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 66.772 dolar seviyesinden işlem gördü. Ethereum ise yüzde 2,2 düşüşle 1.971 dolara indi. Hafta sonu artan askeri hareketliliğin etkisiyle Bitcoin, 63.000 dolar ile 66.000 dolar arasında dalgalı bir seyir izledi. Ancak analistler, kripto piyasalarındaki bu hareketliliğin geleneksel piyasalardaki riskten kaçış eğilimine kıyasla sınırlı kaldığını belirtiyor.

Geleneksel piyasalar haftaya sert bir fiyatlamayla başladı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5'ten fazla değer kaybederken, Hong Kong ve Singapur borsaları yaklaşık yüzde 2 oranında düştü. Diğer yandan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'den fazla artışla 78 dolara ulaştı. Altın fiyatları ise yüzde 1,9 yükselerek 5.381 dolar seviyesini gördü.

KRİPTO PİYASALARI SİSTEMİK STRES YAŞAMADI

Uzmanlar, kripto varlıkların 7/24 işlem görebilme özelliğinin, makroekonomik şokların eş zamanlı olarak emilmesine yardımcı olduğunu ifade ediyor. Zincir üstü veriler ve türev piyasası göstergeleri, yaşanan gelişmelere rağmen kripto ekosisteminde büyük bir tasfiye dalgası veya sistemik bir stres yaşanmadığını ortaya koydu.

Piyasa analistleri, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin jeopolitik risklerin diğer finansal varlıklara aktarımında ana kanal işlevi gördüğüne dikkat çekiyor. Yatırımcıların odak noktası, artan enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerini nasıl şekillendireceği ve merkez bankalarının faiz politikalarını ne yönde etkileyeceği üzerinde toplanıyor.

Kripto Para, Son Dakika

