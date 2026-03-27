Bitcoin 67 bin doların altına geriledi

27.03.2026 16:50
ABD'nin spot kripto para ETF'lerinden devam eden çıkışlar ve güçlenen dolar, Bitcoin (BTC) ile Ethereum'u (ETH) önemli seviyelerin altına çekti. Analistler önümüzdeki 10 günlük jeopolitik pencereyi belirleyici olarak işaret ediyor.

Bitcoin, cuma günü 67 bin doların altına inerek 66 bin 800 dolar civarına geriledi. Ethereum da eş zamanlı olarak 2 bin dolar sınırını aşağı kırarak yayım sırasında 1.993 dolar seviyesinde seyrediyordu. Hareket, 26 Mart'ta ABD'nin spot Bitcoin ETF'lerinden gerçekleşen 171 milyon dolarlık net çıkışın ardından geldi. Ethereum ETF'lerinden de çıkış sürerken kurumsal talepteki dengesizlik giderek belirginleşiyor.

MAKRO BASKI YÖNÜ BELİRSİZ BIRAKIYOR

Cuma günü yaklaşık 13 milyar dolar değerinde çeyreklik Bitcoin opsiyon kontratı vadesi doldu. Greekslive verilerine göre açık pozisyonlar alım yönlüydü. Bu da piyasanın yükseliş beklentisini koruduğuna işaret ediyor. Ancak spot fiyat hareketiyle beklentiler arasındaki bu ayrışma, piyasanın makro gerçeklikle tutarlı bir yön belirleyemediğini yansıtıyor.

Dolar Endeksi, güvenli liman talebi, yüksek faiz ve enerji piyasaları kaynaklı enflasyon endişeleriyle birlikte 100 seviyesine yaklaşıyor. Bitunix analistleri bu tablonun likiditeyi sıkıştırdığını belirterek "enerji kontrolü, parasal sıkılaştırma ve tırmanan çatışmanın uyumsuzluğu piyasayı bir sıkışma aralığına itiyor." dedi. QCP Capital ise kripto varlıkların güvenli liman yerine likiditeye duyarlı bir varlık kategorisi gibi hareket ettiğine dikkat çekti.

JEOPOLİTİK PENCERE BELİRLEYİCİ

Olası ABD askeri tırmanmasında ilan edilen 10 günlük duraklama, piyasalar için bir geri sayıma dönüştü. XS.com kıdemli piyasa analisti Rania Gule, yönün gerilimin azalıp azalmayacağına bağlı olduğunu vurguladı. ABD-İran müzakereleri etrafındaki çelişkili sinyaller ve Orta Doğu'daki askeri pozisyonlanma, özellikle hafta sonu yaklaşırken piyasalarda gerginliği yüksek tutuyor.

Mart ayı spot ETF talebi Şubat'a kıyasla görece iyileşti. Ancak yıl başından bu yana tutarsız seyreden kurumsal akışlar piyasayı makro dalgalanmalara karşı kırılgan bırakıyor.

