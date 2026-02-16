Bitcoin 70.000 doları geri almakta zorlanıyor - Son Dakika
Kripto Para

Bitcoin 70.000 doları geri almakta zorlanıyor

Bitcoin 70.000 doları geri almakta zorlanıyor
16.02.2026 22:02
Enflasyon verilerinin yumuşamasına ve zincir üstü metriklerin sessiz bir birikim sürecine işaret etmesine karşın Bitcoin 70.000 dolar eşiğinin altında kalmayı sürdürüyor. Analistler, ETF çıkışlarının devam etmesi ve piyasa yapısındaki zayıflığın volatiliteye zemin hazırladığını belirtiyor.

Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin (BTC), pazartesi günü 68.600 dolar civarında işlem görüyordu. BTC, geçen hafta sonlarına doğru kısa süreliğine 70.000 doların altına gerilemişti. Fiyat hareketi, 60.000 ila 72.000 dolar arasındaki ağır banda sıkışmış durumda ve ralliler defalarca üst dirençlerden geri dönüyor. CryptoQuant ve Standard Chartered analistleri, BTC'nin dip yapmadan önce 50.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

KURUMSAL AKIŞLAR SÜRÜYOR

BRN araştırma direktörü Timothy Misir, pazartesi günü yayımladığı notta kripto piyasalarının negatif kurumsal akışlar ve zayıf piyasa yapısı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti. Misir, "Kripto piyasaları, ETF çıkışlarının sürmesi, fiyatın 70.000 doların altına geri dönmesi ve kırılgan piyasa yapısıyla şubat ortasında baskı altında kalmayı sürdürdü" dedi.

Spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 360 milyon dolar net çıkış yaşanırken, Ethereum ürünlerinden de 161 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Solana ve XRP spot ETF'leri ise sırasıyla 13 milyon ve 7,6 milyon dolarlık mütevazı girişler kaydetti.

Genel tablo da ağır bir seyir izliyor. CoinShares verilerine göre kripto borsa yatırım ürünlerinden (ETP) son dört haftada toplam yaklaşık 3,7 milyar dolar çıkış yaşandı ve kurumsal talepteki gerileme bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Harvard Üniversitesi'nin Bitcoin ETF pozisyonunu yüzde 21 azaltırken 87 milyon dolarlık bir Ethereum pozisyonu oluşturması da geniş çaplı bir risk iştahından ziyade seçici bir rotasyona işaret ediyor.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 70.000 doları geri almakta zorlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitcoin 70.000 doları geri almakta zorlanıyor - Son Dakika
