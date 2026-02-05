Bitcoin, 70.000 doların altına düştü - Son Dakika
Kripto Para

Bitcoin, 70.000 doların altına düştü

Bitcoin, 70.000 doların altına düştü
05.02.2026 16:33
Lider kripto para, küresel piyasalardaki riskten kaçış dalgasının etkisiyle 70.000 dolar psikolojik eşiğini kaybetti ve Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.

Bitcoin, Çarşamba gecesi başlayan satış baskısıyla sert bir düşüş yaşadı. Son 24 saatte yüzde 7,2 değer kaybeden lider kripto para, 69.327 dolara geriledi. Ethereum da bu satış dalgasından nasibini aldı ve yüzde 7,8 düşüşle 2.091 dolar seviyesine indi.

RİSKTEN KAÇIŞ PSİKOLOJİSİ AĞIRLIĞINI HİSSETTİRİYOR

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, düşüşü değerlendirirken, "Bitcoin, başarısız bir toparlanma girişiminin ardından kritik destek seviyelerini kaybetti. Uzun pozisyonlardaki toplu tasfiyeler, ABD'deki sert satışlardan gelen teknoloji sektörü bulaşması ve devam eden ETF çıkışları, kripto piyasasındaki düşüşü hızlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kripto ile bağlantılı hisse senetleri de baskı altında kalmaya devam etti. Kripto borsası Coinbase'in hisseleri Çarşamba günü yüzde 6,14 düşüşle kapanırken, Ethereum hazine şirketi Bitmine yüzde 9,17 geriledi. Nasdaq Composite endeksi yüzde 1,51 düşerken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

Analistler, mevcut düşüşün kriptoya özgü şoklardan ziyade risk varlıklarını baskılayan makroekonomik faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. Presto Research Araştırma Başkanı Peter Chung, "Kripto piyasasındaki fiyat hareketleri, genel risk iştahındaki azalmayı takip ediyor. Dün geceki riskten kaçış baskısı Bitcoin'i yılın en düşük seviyesine iterken, yatırımcı psikolojisi son ayı piyasasından bu yana en zayıf noktasına geriledi." dedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin, 70.000 doların altına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bitcoin, 70.000 doların altına düştü - Son Dakika
