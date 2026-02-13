Bitcoin 70.000 doların altında savunmada

Bitcoin (BTC), zincir üstü analiz firması Glassnode'un "yapısal savunma evresi" olarak tanımladığı bir döneme girdi. Fiyat, 79.200 dolar civarındaki Gerçek Piyasa Ortalaması ile 55.000 dolar seviyesindeki Gerçekleşmiş Fiyat arasında sıkışmış durumda. Glassnode'un son raporuna göre bu tablo, piyasanın genişleme için ivme kazanmak yerine satış baskısını absorbe ettiğine işaret ediyor.

BTC, haberin yayımlandığı sırada 66.700 dolar civarında işlem görürken, Ethereum (ETH) 2.000 doların altında seyrini koruyordu.

ÜST BANTLARDA AĞIR DİRENÇ

Fiyat, 2024'ün ilk yarısını tanımlayan 60.000-72.000 dolar koridorunda defalarca destek buldu. Ancak Glassnode analistleri, 82.000-97.000 dolar ile 100.000-117.000 dolar aralığındaki büyük arz kümelerinin piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Bu üst bantlar, gerçekleşmemiş zararda tutulan kripto para birimlerini temsil ediyor ve sahiplerinin güçlü anlarda pozisyonlarından çıkma eğiliminde olması nedeniyle potansiyel direnç yaratıyor. Kısa vadeli yatırımcıların kârlılığının negatif bölgede kalması, son alıcılar arasındaki kırılgan güveni ve sınırlı yukarı yönlü takibi gözler önüne seriyor.

ZAYIF KURUMSAL TALEP

Zincir üstü yapının ötesinde, borsa dışı akışlar da temkinli tabloyu pekiştiriyor. Spot ETF'ler, kurumsal hazineler ve devlet varlıklarını kapsayan dijital varlık hazine akışları eş zamanlı net çıkışa dönmüş durumda ve bu hareketin büyük bölümünü ETF itfaları yönlendiriyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, BTC'nin 66.000 doların altına gerilemesiyle perşembe günü tek bir seansta 410 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Son satış dalgası sırasında spot işlem hacmi ani bir sıçrama gösterse de hızla geriledi. Bu durum, birden fazla analistin notlarına göre sürdürülebilir birikim yerine tepkisel yeniden konumlanmaya işaret ediyor. Süresiz vadeli işlem primleri nötr bölgeye doğru sıkışırken, kaldıraçlı yatırımcıların agresif pozisyon almak yerine geri adım attığı görülüyor.