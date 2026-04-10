Bitcoin 72.400 dolara yükseldi

10.04.2026 16:28
Mart ayında çekirdek tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Bitcoin, verinin açıklanmasının ardından 72.400 doları gördü.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun cuma günü yayımladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında aylık yüzde 0,9 yükseldi. Rakam piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 3,3'e çıkarak şubat ayındaki yüzde 2,4 seviyesinin belirgin üzerinde yer aldı. Yükselişin büyük bölümü Ortadoğu geriliminin tetiklediği enerji maliyetlerinden kaynaklanıyordu.

Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,2 artışla yüzde 0,3'lük beklentinin altında kaldı. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Analistler yüzde 2,7 bekliyordu. Şubat ayında bu oran yüzde 2,5 düzeyindeydi.

Veri öncesinde 72.000 dolar civarında dar bantta işlem gören Bitcoin, açıklamanın ardından 72.400 dolara yükseldi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,3 prim yaparken 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yüzde 4,29'da yatay seyretti.

FED BEKLENTİSİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Piyasalar son haftalarda İran gerilimine bağlı petrol fiyatı yükselişiyle faiz indirim beklentisinden uzaklaşmıştı. CME FedWatch verilerine göre Fed'in nisan sonu toplantısında faiz değiştirmeme olasılığı yüzde 99, haziran ortası toplantısında ise yüzde 97 düzeyinde bulunuyor.

