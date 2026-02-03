Bitcoin, 78.500 doların üzerine toparlandı - Son Dakika
Kripto Para

Bitcoin, 78.500 doların üzerine toparlandı

Bitcoin, 78.500 doların üzerine toparlandı
03.02.2026 18:22
Sert satış dalgasının ardından toparlanma gösteren Bitcoin, 78.500 dolar seviyesine yükseldi. Ancak analistler, hareketin kalıcı bir yükseliş trendinden çok teknik bir toparlanma olduğu görüşünde birleşiyor.

Bitcoin (BTC) ve diğer büyük kripto paralar Pazartesi geç saatlerinde toparlanarak son günlerdeki kayıpların bir kısmını geri aldı. Gün içinde 75.000 dolar civarına kadar gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,2 artışla 78.662 dolara yükseldi. Ethereum (ETH) ise yüzde 5,86 değer kazanarak 2.322 dolara ulaştı. Diğer büyük altcoinler de sınırlı yükselişler kaydetti, ancak fiyatlar son düşüş öncesi seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

ANALİSTLER UYARIYOR: TEKNİK TOPARLANMA

Piyasa uzmanları, mevcut yükselişin sürdürülebilir bir ralli yerine teknik bir tepki olduğuna dikkat çekiyor. Kronos Research CIO'su Vincent Liu, "Toparlanma, tasfiye sonrası açık kapatan alımları, aşırı satım koşullarını ve zorunlu satışların ardından gelen dengelenmeyi yansıtıyor. BTC ve ETH, likiditenin büyük varlıklarda yoğunlaşması nedeniyle ilk toparlanmayı genellikle bu kripto paralarda görüyoruz." dedi. Liu, kısa vadede hareketin sürebileceğini ancak spot alım girişleri ve makro likidite koşullarında iyileşme olmadan bunun bir rahatlama rallisinden öteye gidemeyeceğini vurguladı.

Son günlerdeki satış dalgası, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin şahin sinyallerin ardından ABD faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanmasıyla tetiklenmişti.

TOPARLANMANIN DAYANAĞI SORGULANIYOR

Presto Research analisti Rick Maeda, toparlanmanın kriptoya özgü bir katalizörden çok genel risk iştahındaki iyileşmeyi yansıttığını belirtti. Maeda, "Şahin Fed fiyatlamasına bağlı ilk satışın ardından genel risk algısı iyileşti. ABD hisse senetlerinin toparlanması ve güçlü ISM verisi piyasaları yeniden risk almaya yöneltti. Politika şokunun büyük bölümü sindirildiğinden satış baskısı hafifledi ve kripto paralar da diğer riskli varlıklarla birlikte mekanik olarak yükseldi." dedi.

Bitrue araştırma direktörü Andri Fauzan Adziima da temkinli bir tablo çizdi. Adziima, "Bu rahatlama rallisi, BTC için 74.500 dolar civarındaki aşırı satım seviyelerine yönelik dip alımlarıyla büyük ölçüde teknik nitelikli. Yeni ETF girişleri veya makro gevşeme gibi taze katalizörler olmadan sürdürülebilirliği zor görünüyor." dedi.

YAKLAŞAN VERİLER GÜNDEMDE

Piyasa katılımcıları, yaklaşan ABD istihdam verilerini yakından takip ediyor. Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu kısa vadeli katalizörler olarak öne çıkıyor. Kronos Research'ten Liu, "Beklentilerin altında gelen veriler tahvil faizlerini ve doları gevşeterek riskli varlıklara destek sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

