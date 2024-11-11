Bitcoin 85 bin dolara yaklaşıp rekor üstüne rekor kırarken altın ve gümüş değer kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin 85 bin dolara yaklaşıp rekor üstüne rekor kırarken altın ve gümüş değer kaybetmeye devam ediyor

Bitcoin 85 bin dolara yaklaşıp rekor üstüne rekor kırarken altın ve gümüş değer kaybetmeye devam ediyor

Bitcoin, 84.978 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kripto piyasalarında dikkat çekiyor. Trump'ın seçim zaferi sonrası altın ve gümüş gibi değerli metallerde yaşanan düşüşler, yatırımcıların gözünü kripto varlıklara çevirdi. Piyasalardaki bu zıt eğilimler, yatırım dünyasında yeni stratejilerin belirlenmesine yol açıyor.

11.11.2024 19:33
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Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin, tarihi bir yükselişle 84.978 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrası dönemde ivmesini artıran lider kripto para birimi Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üzerinde değer kazanımı sağladı. Bu yükseliş trendinin aksine, altın ve gümüş piyasasında sert düşüşler yaşanarak değerli metaller yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

Bitcoin Ve Diğer Kripto Paralar Yükselirken Altın İle Gümüş Gibi Değerli Metaller Geriledi

Bitcoin, seçim sonrası yükseliş trendini sürdürerek tarihinde ilk kez 84 bin dolar seviyesini aştı ve 85 bin dolar seviyesine çok yaklaştı. Lider kripto para birimi Bitcoin, hafta sonu boyunca test ettiği 80 bin dolar direncini Pazar akşamı kırarak yeni bir döneme adım attı.

Pazartesi sabahı erken saatlerde 82 bin dolar barajını geçen Bitcoin, Kuzey Amerika piyasalarının devreye girmesiyle birlikte yükselişini hızlandırdı. Kripto para birimi, öğleden sonra 84.440 dolar seviyesine kadar tırmanarak rekor tazeledi. Son verilere göre Bitcoin, günlük bazda yüzde 4,45 değer kazancıyla 84.007,72 dolardan alıcı buluyor.

Yılbaşından bu yana gösterdiği performans dikkat çeken Bitcoin, 2024'e 42.378,396 dolar seviyesinden başlamıştı. Kripto para biriminin yıl içindeki getirisi yüzde 100,5'i bularak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Değerli metaller cephesinde ise tablo tersine döndü. Altın, Pazartesi sabahı 2.600 dolar civarında seyrederken, son işlemlerde 2.615,25 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş, günlük bazda yüzde 2,57'lik değer kaybına işaret ediyor. Gümüş de benzer bir seyir izleyerek 31 doların altına indi ve 30,449 dolara kadar geriledi. Spot piyasada gümüş, yüzde 2,42'lik düşüşle ons başına 30,515 dolardan işlem görüyor.

Deneyimli stratejist Mike McGlone, kısa vadede hisse senetleri ve Bitcoin'in altına kıyasla daha iyi bir performans göstereceğini öngörüyor. McGlone ayrıca bu varlıkların aşırı değerlenmiş olabileceği konusunda yatırımcıları temkinli olması gerektiğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin 85 bin dolara yaklaşıp rekor üstüne rekor kırarken altın ve gümüş değer kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika

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