Bitcoin, 90 bin dolar altına geriledi

Bitcoin (BTC), 90.000 dolar seviyesinden aşağıya doğru gerilemeye devam ediyor. Ocak ayı başında sekiz haftanın en yüksek seviyesine tırmanan kripto para, 14 Ocak'ta 90.000'li dolarların üst bandına ulaştıktan sonra momentumunu kaybetti. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte gerçekleşen tasfiyelerin büyük bölümü, makro belirsizliğin yeniden artmasıyla birlikte çözülen kaldıraçlı uzun pozisyonlardan oluştu.

PİYASA TREND YERİNE KONSOLİDASYON İŞARETİ VERİYOR

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode, haftalık raporunda Bitcoin'in son dönemdeki geri çekilmesinin trend bozulmasından ziyade momentumun soğumasını yansıttığını belirtti. Analistler, piyasanın nötr seviyenin üzerinde kaldığına ve geniş çaplı bir geri dönüş yerine konsolidasyona işaret ettiğine dikkat çekti.

Piyasa yapıcısı Wintermute de bu görüşü desteklerken, son satış dalgasının boyutuna dikkat çekti. Firma, Bitcoin rallisinin güçlü ETF girişleri, yumuşayan enflasyon verileri ve altına karşı yakalama hareketinin birleşimiyle gerçekleştiğini, ancak tarifeyle ilgili haberlerin sert bir geri çekilmeyi tetiklediğini açıkladı. Wintermute'un tahminlerine göre fiyatlar 92.000 dolara geriledikten sonra birkaç saat içinde yaklaşık 850 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi.

Volatiliteye rağmen Wintermute, satışı "şiddetli ama sağlıklı" olarak nitelendirdi ve Bitcoin'in daha da düşmediğini, ETF talebinin önemli bir destek olmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen hafta spot Bitcoin ETF'lerine tek günde 760 milyon dolar, hafta genelinde ise yaklaşık 1,4 milyar dolar giriş yaşandı.

TRUMP DÖNEMİNDE BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Geniş kripto piyasası da benzer bir seyir izliyor. Nexo verilerine göre toplam piyasa değeri 3,1 trilyon dolara geriledi. Yatırımcılar, makro görünüm netleşene kadar kısa vadeli pozisyonlarını azaltıyor. Analistler, Davos toplantıları, AB'nin ticaret gerginlikleriyle ilgili acil zirvesi ve Cuma günü açıklanacak ABD çekirdek PCE enflasyon verisini yakın vadeli önemli katalizörler olarak işaret ediyor.

Son fiyat hareketleri, Donald Trump'ın göreve dönüşünün birinci yılını doldurduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bu süreçte beklentiler ile fiyat performansı arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Bitcoin son bir yılda yaklaşık yüzde 10 değer kaybederken, birçok büyük altcoin daha sert düşüşler yaşadı. Öte yandan tahminlere göre kriptoyla ilgili girişimler, Trump ailesinin net değerine son bir yılda yaklaşık 1,4 milyar dolar ekledi. Bu rakam toplamın yaklaşık beşte birine denk geliyor.