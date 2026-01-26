Bitcoin ABD Hükümeti\'nin kapanma korkusuyla 86.500 dolara geriledi

Kripto para piyasaları, Pazar günü geç saatlerde başlayan satış dalgasıyla haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 1,93 değer kaybederek 86.500 dolara geriledi. Piyasayı takip eden Ethereum (ETH) ise yüzde 3,17 düşüşle 2.847 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'DEKİ SİYASİ BELİRSİZLİK PİYASALARI GERDİ

Presto Research Araştırma Uzmanı Rick Maeda, düşüşün kripto endüstrisine özgü bir haberden ziyade, geniş çaplı makroekonomik risk algısından kaynaklandığını belirtti. Maeda, ABD hükümetinin kapanma riskini artıran finansman belirsizliği ve siyasi tıkanıklığın, tüm risk varlıklarını baskılayan temel faktör olduğuna dikkat çekti.

Kongre'deki yasama sürtüşmeleri son günlerde yoğunlaştı. Demokrat milletvekillerinin, federal kolluk kuvvetlerinin eylemlerine yönelik tartışmaların ardından İç Güvenlik Bakanlığı finansman tasarısını engelleme tehdidi, piyasalardaki tansiyonu yükseltti. Kronos Research CIO'su Vincent Liu, harcama limiti görüşmelerinin tıkanmasıyla tahmin platformu Polymarket'te hükümetin kapanma olasılığının yüzde 75'e çıktığını ifade etti.

KURUMSAL İLGİDE TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR

Piyasadaki bu temkinli hava kurumsal fon akışlarına da yansıdı. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri 23 Ocak'ta sona eren haftada yaklaşık 1,33 milyar dolarlık net çıkış kaydederek Şubat 2025'ten bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi.

Genel çıkış dalgasına rağmen bazı kurumsal oyuncuların seçici hamleleri dikkat çekti. Ark Invest Cuma günü Coinbase, Bullish ve Circle hisselerinde milyonlarca dolarlık alım gerçekleştirdi. Vincent Liu, genel ETF çıkışlarının riskten kaçışa işaret etmesine rağmen altyapı ve sektör liderlerine yapılan bu yatırımların uzun vadeli güvenin sürdüğünü gösterdiğini belirtti. Ancak Maeda, Ark'ın piyasa döngülerinden bağımsız hareket etme eğiliminde olduğunu hatırlatarak, bu alımların genel kurumsal duyarlılığı yansıtmayabileceği konusunda uyardı.

Analistler, önümüzdeki süreçte makro gelişmelerin ana belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor. Yatırımcıların dikkati, politika görünümü ve enflasyon hakkında ipuçları verecek olan bu haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinde olacak.