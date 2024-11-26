Bitcoin ağ aktivitesi 2019 rekoruna yaklaşıyor

Kripto Para

Bitcoin ETF'lerinin dördüncü en iyi yatırım haftasında 2,4 milyar dolar giriş yakalaması ve zincir üstü aktivitenin artması, yükseliş eğilimine işaret ediyor. Verilere göre yaklaşık 458.000 adres 344.000 BTC biriktirerek tarihi 100.000 dolar seviyesine doğru güçlü bir temel oluşturuyor.

Kripto Para Piyasasında Yatırımcı Davranışları Değişiyor

Blockchain uzmanı Anndy Lian, günlük aktif adreslerdeki artışın büyük yatırımcılardan perakende katılımcılara doğru bir geçişi gösterdiğini belirtiyor. Bu değişim, piyasada daha istikrarlı fiyat hareketleri sağlayabilir.

Bitcoin'in toplam işlem hacmi, 14 Kasım'daki 1,58 milyar dolarlık seviyeden 26 Kasım'da 817 milyon dolara geriledi. Analisti Ryan Lee, 3,40 milyar doların üzerindeki uzun kaldıraçlı pozisyonların risk oluşturduğunu vurguluyor.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, son düzeltmenin ABD merkezli spot Bitcoin ETF çıkışları yerine uzun vadeli yatırımcıların satışlarından kaynaklandığını belirtti. Bu durum, piyasadaki dengelerin değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, artan perakende ilgisinin Bitcoin ekosistemini daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğunu düşünüyor. Bu gelişme, kripto para piyasasının olgunlaşma sürecinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.