Bitcoin ağı güvenliğinde yeni dönem başladı - Son Dakika
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Bitcoin ağı güvenliğinde yeni dönem başladı

Bitcoin ağı güvenliğinde yeni dönem başladı

Bitcoin Blockchain ağının toplam işlem gücü, 3 Ocak'ta saniyede 1.000 exahash seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. CoinWarz verilerine göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artış gösteriyor. Bitcoin madencilerinin yarılanmaya rağmen kapasitelerini artırması, ağın güvenliğini güçlendiriyor.

04.01.2025 12:08
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Bitcoin ekosistemi önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Nisan ayında gerçekleşecek yarılanma öncesinde madencilik sektörü güçlü performans sergiliyor. Özellikle Riot Platforms ve CleanSpark gibi nakit açısından güçlü şirketler, bu süreçte önemli atılımlar gerçekleştiriyor.

Bitcoin Hash Rate Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Bitcoin madencileri, zorlu piyasa koşullarına rağmen üretim kapasitelerini geliştiriyor. JPMorgan'ın paylaştığı 10 Aralık tarihli araştırma notunda, madencilik şirketlerinin stratejik hamlelerle genişlediği belirtiliyor.

Sektörün önde gelen isimlerinden Marathon, Riot ve CleanSpark, bilançolarında sırasıyla 4,4 milyar, 1,7 milyar ve 910 milyon dolar değerinde Bitcoin tutuyor. Bu durum, MicroStrategy'nin BTC hazinesinin 2,4 katı değerleme ile işlem görmesi sonrası daha da önem kazandı.

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine yoğun ilgi gösteriyor. Bloomberg verilerine göre Kasım ayında Bitcoin ETF'lerinin net varlıkları 100 milyar doları aştı. Varlık yöneticisi Sygnum, 2025'te devlet varlık fonları ve emeklilik fonlarının Bitcoin'e olan ilgisinin artacağını öngörüyor.

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