Bitcoin altının tahtını ele geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin altının tahtını ele geçirmeye hazırlanıyor

Bitcoin altının tahtını ele geçirmeye hazırlanıyor

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin'in altını piyasa değeri bakımından geçebileceğini ancak bunun yakın vadede değil, internet benimseme eğrisini takip ederse on yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

29.03.2025 14:35
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Kripto para dünyasının önemli kurumsal oyuncularından Fidelity Investments'ın küresel makro direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin'in gelecekte altını geçme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Timmer, bu durumun gerçekleşmesi için Bitcoin'in internet benimseme eğrisine benzer bir büyüme göstermesi gerektiğini vurguladı. Fidelity yöneticisi, yine de altının her zaman "Bitcoin'in daha sessiz büyük kardeşi" olarak kalacağı görüşünü savundu.

Fidelity'den Bitcoin ve Altın Tahmini

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, yaptığı açıklamada Bitcoin'in piyasa değeri bakımından altını geçmesinin mümkün olduğunu belirtti. Timmer, bu durumun yakın vadede gerçekleşmesini beklemediğini vurgularken, bunun ancak on yıl veya daha uzun bir süre içinde olabileceğini ifade etti.

Fidelity yöneticisi, Bitcoin fiyatının internet kullanımının yaygınlaşmasına benzer bir S eğrisi yörüngesini veya güç yasası eğrisini takip etmesi durumunda altını geçme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Timmer, değerlendirmesinde altının fiyatının 1970'lerden bu yana olduğu gibi yüzde 8'lik tarihsel bileşik yıllık büyüme oranında artmaya devam edeceği varsayımından hareket ediyor.

Değerlendirmesinde Bitcoin'in tarihsel büyüme modellerini takip etmesi halinde altının yüzde 8'lik büyüme oranını aşabileceğini belirten Timmer, yine de altının her zaman Bitcoin'in "daha sessiz büyük kardeşi" olarak kalacağı tahmininde bulundu.

Bu konuyla ilgili olarak Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz da benzer bir öngörüde bulunarak, Bitcoin'in on yılın sonuna kadar altını geçebileceğini ifade etti. Mevcut durumda bu iki varlığın piyasa değerleri altın için 20,9 trilyon dolar, Bitcoin için ise 1,7 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan önde gelen altın yatırımcılarından Peter Schiff, Bitcoin'in düşük performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, kripto para biriminin 10 bin dolara kadar düşebileceğini ve altın karşısında değerinin yüzde 95'ini kaybedebileceğini öne sürdü. Bitcoin, Aralık ayındaki zirve seviyesinden sonra altın karşısında yüzde 33'ten fazla değer kaybetti.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin altının tahtını ele geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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