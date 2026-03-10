Bitcoin arzı 20 milyona ulaştı - Son Dakika
Bitcoin arzı 20 milyona ulaştı

Bitcoin arzı 20 milyona ulaştı
10.03.2026 12:20
Ocak 2009'daki ilk bloktan yaklaşık on yedi yıl sonra Bitcoin ağında üretilen toplam arz 20 milyona ulaştı. Kalan arzın piyasaya girişi, protokoldeki yarılanma (halving) takvimi nedeniyle uzun bir zamana yayılıyor.

Zincir üstü (on-chain) verilere göre Bitcoin ağı, Ocak 2009'da oluşturulan ilk bloktan yaklaşık on yedi yıl sonra önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Üretilen toplam Bitcoin miktarı 20 milyon seviyesini aştı.

939.999'UNCU BLOKTA 20 MİLYON EŞİĞİ GERİDE KALDI

Bu eşiğe, Foundry USA havuzu tarafından çıkarılan 939.999 numaralı blokta ulaşıldı. Halihazırda blok başına 3,125 Bitcoin olan ödül sistemiyle ilerleyen ağda, dolaşımdaki arzın büyük bölümü tamamlanmış oldu. Kayıp cüzdanlar ile ilk bloğa ait harcanamayan varlıklar dikkate alındığında, aktif arzın toplam üretilen miktardan daha düşük olduğu belirtiliyor.

Sistemin tasarımına göre toplam arz 21 milyon ile sınırlandırılmış durumda. Her 210.000 blokta bir gerçekleşen yarılanma mekanizması, yeni arzın piyasaya girme hızını kademeli olarak yavaşlatıyor. Mevcut protokol takvimine göre kalan arzın tamamlanması yaklaşık 114 yıla yayılıyor ve sürecin 2140 yılı civarında tamamlanması öngörülüyor.

Bitcoin'in öngörülebilir ve azalan arz yapısı, onu geleneksel para sistemlerinden ayıran temel özellikler arasında gösteriliyor. Ağın erken dönem katkıda bulunan isimlerinden Hal Finney, 2009 yılında yaptığı değerlendirmede, bu sınırlı yapının uzun vadede küresel ölçekte bir değer saklama aracı tartışmalarını güçlendirebileceğine dikkat çekmişti. Finney, varlığın dünya çapında benimsenmesi senaryosunda asimetrik bir potansiyel barındırdığını ifade etmişti.

Kripto Para, Son Dakika

